Sénégal: Mbacké - Une perquisition met au jour un stock de haschisch, de crack et de comprimés

17 Août 2026
Le Soleil (Dakar)

Le Commissariat urbain de Mbacké a interpellé, le 15 août 2026, un individu soupçonné de détention et de trafic de stupéfiants. Les policiers ont découvert à son domicile 17 tubes de haschisch, 13 comprimés communément appelés « volet », trois pierres de crack ainsi que 27 400 francs CFA.

L'affaire a débuté le 12 août dernier à la suite d'un différend entre une fille de joie et l'un de ses clients. Domicilié à Guinaw Rails, ce dernier avait contacté la dame, qui réside à Touba, pour une rencontre. Après avoir reçu sa localisation à Mbacké Dimb, au domicile d'un individu identifié par les initiales S.M., le client s'était rendu sur place vers 4 heures du matin.

Sur les lieux, la dame aurait accepté une relation intime en contrepartie de 10 000 francs CFA. Après lui avoir remis la somme convenue, le client lui aurait demandé de quitter les lieux afin qu'ils puissent trouver un autre endroit, invoquant la présence d'autres personnes dans la chambre. Un désaccord aurait alors éclaté entre les deux parties sur les conditions du rendez-vous.

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Après avoir quitté les lieux, le client est retourné à son domicile avant de rappeler la dame deux jours plus tard pour réclamer son argent. Fatiguée de ses sollicitations, cette dernière s'est présentée au commissariat pour déposer une plainte.

Lors de son audition, elle a également fait état d'activités présumées liées au trafic de stupéfiants dans le lieu où s'était déroulée la rencontre. Les enquêteurs se sont aussitôt rendus sur place pour procéder à une fouille minutieuse de la chambre.

L'opération a conduit à l'interpellation de S.M. et à la découverte d'une sacoche contenant 17 tubes de haschisch, 13 comprimés de « volet », trois pierres de crack et 27 400 francs CFA, somme présentée comme provenant de la vente des produits stupéfiants.

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