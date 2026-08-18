Madagascar: Une passagère perd la vie sur son siège

18 Août 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Gustave Mparany

Décès subit. Une mère de famille âgée de 68 ans est décédée subitement lundi 17 août à bord d'un véhicule de transport collectif circulant sur la Route nationale 7, dans le fokontany de Toavala, commune d'Andranomanelatra, district d'Antsirabe II.

La passagère, habitant dans une autre région, revenait d'un pèlerinage religieux avec ses compagnons de voyage lorsqu'elle s'est effondrée sur son siège, selon la gendarmerie. D'après les témoins, elle aurait été bouleversée en apprenant le décès d'une fidèle survenu le même jour à Antsirabe, avant de perdre connaissance.

Le véhicule a dû s'arrêter sur place, le temps que les autorités locales interviennent. La gendarmerie du poste avancé d'Andranomanelatra, assistée du maire et d'un médecin, a pris les dispositions nécessaires pour organiser le rapatriement du corps vers sa région d'origine.

« Le véhicule était une voiture de location qui transportait un groupe de femmes luthériennes revenant de Toliara dimanche. On ne peut pas dire que cette femme était très âgée, elle était encore robuste et habituée à marcher à pied puisqu'elle vivait en milieu rural », confie son proche.

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