Madagascar: L'eau stagnante peine à partir

Une pluie diluvienne s'est abattue sur la région Androy jeudi et vendredi derniers. Trois districts, à savoir Ambovombe, Beloha et Tsihombe, sont actuellement touchés par des inondations. « C'est un phénomène sans précédent. De la pluie battante en plein mois d'août », témoigne Beyndrova Paubert, habitant d'Ambovombe et actuel directeur régional de la Communication et de la Culture pour la région Androy.

À Ambovombe, le stade « Manara-Penitra » d'Andaboly est complètement submergé, au point de se transformer en véritable piscine. Certains habitants en profitent même pour y faire leur lessive. Les ruelles sont encore inondées quatre jours après la pluie et il y est difficile de circuler. Des cases construites en matériaux locaux ont également été endommagées, contraignant des sinistrés à trouver refuge dans des écoles. « La ville ne dispose pas de canaux d'évacuation. Elle n'a pas l'habitude des grandes eaux. L'eau stagne ainsi et peine à s'écouler», ajoute la source.

Toujours dans le district d'Ambovombe, des animaux tels que des zébus et des petits ruminants ont été emportés par les eaux et en sont morts. À Beloha, les champs de manioc sont inondés, rendant la production de cette année proche de la perte totale.

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El Niño

Le ministre en charge de l'Élevage, Tiana Randrianomenjanahary, accompagné des autorités locales, s'est rendu sur place pour constater les dégâts et évaluer le nombre d'animaux morts et survivants. Des mesures de soutien sont annoncées en faveur des éleveurs victimes de cette catastrophe. Les animaux ayant survécu bénéficieront également d'un suivi sanitaire.

D'après les explications du directeur régional de la Communication de l'Androy, les fortes pluies enregistrées la semaine dernière annoncent l'entrée de la région dans la période sèche et chaude, appelée localement « faosa ». « Cette saison sèche et rude dure environ deux mois. Viendra par la suite la saison que l'on appelle ici « asaramantigne », le mois d'octobre, qui annonce la fin de l'hiver et la période qui précède l'installation de la saison des pluies », explique-t-il.

D'autres sources parlent d'un mauvais présage. La prochaine saison sera beaucoup plus sèche et elle durera des mois. De nombreuses prévisions ont déjà annoncé que le phénomène « El Niño» sera beaucoup plus marqué. Ce phénomène climatique accentue les risques de sécheresse et perturbe les régimes de pluie. Ce sera une menace de plus sur la sécurité alimentaire. Par ailleurs, le stockage des eaux qui stagnent actuellement dans la région Androy n'est pas envisageable, faute d'infrastructures adéquates.