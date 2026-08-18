Madagascar: Mille élèves s'épanouissent dans un coin jeunes

Dans le cadre de la coopération entre le ministère de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle (METFP), l'UNFPA (Fonds des Nations unies pour la population) et l'Organisation internationale du travail (OIT), avec un appui financier de la Norvège, un nouvel espace a été inauguré au lycée technique de Mahajanga, à Antsahavaky, vendredi.

« Le « Coin Jeunes » est un nouveau centre de jeunesse moderne. Il permet d'offrir à environ mille élèves du lycée un cadre sécurisé et confidentiel pour accéder à des informations fiables et bénéficier d'une écoute, d'une orientation, ainsi que de participer à des activités culturelles et sportives. Ils seront accompagnés pour prévenir le décrochage scolaire et les grossesses précoces », a déclaré le ministre, Todisoa Andriamampandry, lors de la cérémonie officielle d'inauguration.

Les objectifs du partenariat visent à promouvoir la formation de travailleurs qualifiés et professionnels, à faciliter le transfert de compétences et d'expériences, ainsi qu'à renforcer la durabilité et l'utilisation à long terme des infrastructures. La promotion de la formation par la construction d'écoles fait également partie des objectifs, ainsi que la fourniture de matériel adapté aux jeunes en formation technique et professionnelle.

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Le programme vise à renforcer l'éducation, les compétences de vie, les connaissances et la protection des droits des jeunes, ainsi qu'à mener des activités culturelles, sportives et sociales contribuant à la prévention des grossesses précoces et des violences sexistes.

« Ces activités complètent pleinement la formation dispensée aux jeunes afin de former des citoyens responsables et engagés », a ajouté le ministre de l'Enseignement technique. L'espace est un endroit où investir dans la jeunesse et les compétences, afin de préparer les travailleurs qualifiés nécessaires au processus de réforme.

« Cette structure traduit l'engagement de l'UNFPA aux côtés du ministère de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle et de ses partenaires, avec l'appui de la Norvège, en faveur de la santé, des droits, du bien-être et de l'autonomisation des adolescents et des jeunes », a, pour sa part, souligné le représentant d'UNFPA.

Du matériel informatique, tel qu'un ordinateur de bureau et une imprimante, ainsi que des articles sportifs et des jeux de société, dont un baby-foot et un billard, ont été remis aux responsables du centre.

Concernant le matériel pédagogique, une perceuse à percussion, une scie à bois, une scie circulaire, une brouette et des pelles ont été offertes afin d'améliorer l'environnement d'apprentissage et de contribuer à la formation.