Cote d'Ivoire: Les dividendes versés en 2025 montrent l'hégémonie du pays

Le fait marquant de 2025 est l'explosion des dividendes payés par les sociétés ivoiriennes cotées sur le marché des actions. Les montants passent de 109 Mds à 185 Mds (+70 %).

La part de marché de la Côte d'Ivoire a bondi de 53 % en 2024 à 73 % pour 2025. Cela s'explique par les performances exceptionnelles du secteur bancaire ivoirien (SGBCI, SIB, Ecobank CI) et le redressement de fleurons industriels (Solibra, Unilever) analysés précédemment.

En 2025, il a été noté le repli du Sénégal avec une chute brutale des dividendes versés par les sociétés sénégalaises cotées (de 47 Mds en 2024 à seulement 5 Mds en 2025). Sa part de marché s'effondre de 22,87 % à 1,91 %.

Ce recul est principalement lié par la rétention des bénéfices pour investissement (mise en réserve) et les difficultés sectorielles ayant impacté la capacité de distribution des grandes valeurs sénégalaises (Sonatel ou secteur bancaire local).

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Bien que leurs parts restent modestes, le Niger et le Mali affichent une dynamique de croissance satisfaisante. Le Niger a doublé la distribution des dividendes de 8 en 2020 à 19 Mds en 2025, portant sa part à 7,53 %. Cela reflète probablement la solidité des filiales bancaires nigériennes. Pour le Mali, les dividendes sont passés de 1 à 4 Mds, un signal positif de reprise de la rentabilité après plusieurs années de volatilité.