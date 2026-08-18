Sénégal: Montée en puissance des dividendes sur le marché des actions sur la période 2020-2025

Le compartiment des actions affiche une croissance robuste et ininterrompue des revenus distribués. Les dividendes sont passés de 97 Mds en 2020 à 253 Mds en 2025, soit une hausse de 160 %.

Cette "montée en puissance" modifie la perception du risque sur le marché des actions. Pour les Institutionnels (Caisses de retraite, Assureurs), la régularité et la croissance des dividendes permettent de couvrir les engagements de long terme avec plus de sérénité.

Pour les petits porteurs, le dividende est la preuve palpable que l'investissement boursier contribue au pouvoir d'achat. Avec une telle progression, le « Dividend Yield » (rendement du dividende) de la BRVM devient l'un des plus compétitifs d'Afrique, attirant de plus en plus de fonds internationaux.