Sénégal: Montée en puissance des dividendes sur le marché des actions sur la période 2020-2025

17 Août 2026
Le Journal de l'Economie Sénégalaise (Dakar)

Le compartiment des actions affiche une croissance robuste et ininterrompue des revenus distribués. Les dividendes sont passés de 97 Mds en 2020 à 253 Mds en 2025, soit une hausse de 160 %.

Cette "montée en puissance" modifie la perception du risque sur le marché des actions. Pour les Institutionnels (Caisses de retraite, Assureurs), la régularité et la croissance des dividendes permettent de couvrir les engagements de long terme avec plus de sérénité.

Pour les petits porteurs, le dividende est la preuve palpable que l'investissement boursier contribue au pouvoir d'achat. Avec une telle progression, le « Dividend Yield » (rendement du dividende) de la BRVM devient l'un des plus compétitifs d'Afrique, attirant de plus en plus de fonds internationaux.

Lire l'article original sur Lejecos.com.

Tagged:
Copyright © 2026 Le Journal de l'Economie Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.