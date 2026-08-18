Sénégal: Saly au coeur de la restauration des écosystèmes africains ce mardi

Le Sénégal accueille, ce mardi 18 août 2026, à Saly, la Restoration Academy 2026, une formation intensive qui se veut également un atelier régional consacré à la restauration des écosystèmes forestiers et des paysages en Afrique. Organisée jusqu'au 20 août, cette rencontre est coorganisée par le ministère de l'Environnement et de la Transition écologique du Sénégal, l'initiative AFR100 et la GIZ.

Durant deux journées, les participants prennent part à des ateliers interactifs consacrés aux enjeux et aux pratiques de restauration des terres et des écosystèmes. La rencontre s'achèvera par une visite de terrain.

L'objectif principal de cette édition est de renforcer les capacités des participants et de favoriser le partage d'expériences et de réussites concrètes. Les échanges portent notamment sur les meilleures pratiques de restauration, l'intégration du genre, le suivi des projets, la communication sur l'impact ainsi que l'accès aux financements.

La Restoration Academy 2026 réunit différents acteurs engagés dans la restauration des écosystèmes, parmi lesquels des professionnels, des chercheurs et des représentants d'ONG issus des pays partenaires de l'AFR100. Les profils sélectionnés bénéficient d'une prise en charge complète.

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En prélude à cette rencontre, le ministre de l'Environnement et de la Transition écologique, Dr Aliou Gori Diouf, a reçu,lundi 17 août 2026, les organisateurs de la Restoration Academy 2026. Cette audience a permis de réaffirmer l'engagement du Sénégal en faveur de la restauration des terres dégradées et de mettre en avant les opportunités de renforcement des partenariats, de mobilisation des financements et de valorisation des expériences nationales.