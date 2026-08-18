Zambie: Au pays - Large victoire de Hakainde Hichilema

Le président zambien Hakainde Hichilema a été réélu pour un second mandat, mais son principal adversaire a réalisé un score inattendu, porté par la frustration populaire face aux difficultés économiques persistantes malgré le redressement du pays.

Selon les résultats publiés mardi matin par la commission électorale, Hichilema a recueilli environ 60 % des suffrages valables, contre 38 % pour Brian Mundubile.

C'était la septième candidature de Hichilema à la présidence, largement favori grâce à son statut de sortant, tandis que Mundubile se présentait pour la première fois.

À 64 ans, Hichilema a fait campagne sur son bilan économique depuis son arrivée au pouvoir en 2021, en pleine crise de la dette liée à la pandémie.

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Mundubile, lui, a dénoncé un décalage entre l'amélioration des indicateurs macroéconomiques et le quotidien des Zambiens. Riche en cuivre, la Zambie est un terrain de rivalité stratégique entre la Chine et les États-Unis pour ses minerais critiques.

Un scrutin marqué par les tensions

Après une campagne relativement calme, les tensions ont explosé rapidement. Le soir du vote du 13 août, onze personnes ont été arrêtées, dont des figures de l'opposition, lors d'une opération marquée par des échanges de tirs, en présence de Mundubile.

Le lendemain, la commission électorale a suspendu le dépouillement pendant plusieurs heures, en raison de violences contre le personnel électoral et de vols de bulletins.

Mundubile affirme disposer d'informations sur une possible altération des procès-verbaux dans certains bureaux de vote et réclame une enquête indépendante, accusation rejetée par le camp Hichilema.