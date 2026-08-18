Gabon: Indépendance à Lébamba - Les mérites récompensés au coeur des festivités

La célébration de la fête de l'Indépendance à Lébamba a également été marquée par un moment solennel de reconnaissance et de distinction. À la place des fêtes de Lébamba, plusieurs récipiendaires ont été honorés pour leurs mérites et leur engagement, à travers la remise de médailles.

La cérémonie de décoration a été présidée par le préfet du département de la Louetsi-Wano, Éloge Parfait Mombo Moukaga, qui a procédé à la remise officielle des distinctions aux différents récipiendaires.

Dans une ambiance empreinte de fierté et d'émotion, cette cérémonie est venue rappeler l'importance de la reconnaissance du mérite dans la construction et le développement de la nation.

À travers ces décorations, la République rend ainsi hommage à celles et ceux qui, par leur travail, leur dévouement et leur engagement, contribuent au rayonnement du Gabon et au bien-être de la communauté.

Un moment fort de la célébration de l'Indépendance à Lébamba, placé sous le signe du mérite, de la reconnaissance et de l'engagement au service de la Nation.