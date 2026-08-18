Gabon: Ambassade du Gabon à Genève - ' Quand les choses s'améliorent, il faut aussi savoir le dire'

À la suite de notre récent article sur les crispations que nous avions relevées au sein de l'ambassade du Gabon à Genève, l'honnêteté nous commande aujourd'hui de reconnaître les améliorations sensibles intervenues depuis lors.

Nous ignorons si notre alerte y a contribué ou si d'autres canaux ont permis de faire évoluer la situation. Peu importe au fond. L'essentiel est ailleurs. L'atmosphère semble aujourd'hui beaucoup plus apaisée et les relations de travail se sont manifestement améliorées.

C'est exactement ce que nous souhaitions.

Une ambassade n'est pas une administration comme les autres. Elle est d'abord une vitrine du pays. Elle représente le Gabon auprès des autorités du pays d'accueil, des organisations internationales, mais aussi auprès de tous ceux qui franchissent ses portes.

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Cette représentation commence à l'intérieur même de l'ambassade.

Diplomates de carrière, personnels administratifs ou collaborateurs venus d'autres horizons n'ont évidemment pas l'obligation de s'aimer. Ils ont en revanche celle de travailler ensemble dans le respect, la courtoisie et cette bienveillance qui devrait naturellement caractériser toute relation professionnelle, à plus forte raison dans l'univers diplomatique.

Les désaccords peuvent exister. Les différences de parcours, de tempérament ou de statut également. Mais rien ne justifie qu'ils détériorent durablement l'atmosphère de travail ou compromettent le fonctionnement d'une représentation de notre pays.

Cette exigence vaut aussi pour l'accueil du public.

Pour certains étrangers qui n'ont jamais mis les pieds au Gabon, une ambassade constitue parfois leur tout premier contact avec notre pays. La manière dont ils y sont reçus, l'attention qui leur est accordée, la disponibilité des agents et même l'ambiance qu'ils perçoivent entre les personnels participent déjà à l'image qu'ils se feront du Gabon.

Une ambassade où règnent le professionnalisme, la sérénité et le respect donne naturellement une meilleure image de notre pays.

Et c'est tout ce que nous demandons.

Nous avions estimé nécessaire de signaler ce qui n'allait pas. Il serait donc profondément injuste de rester silencieux aujourd'hui alors que les choses semblent évoluer dans le bon sens.

La critique n'a de sens que si elle cherche à améliorer les choses. Elle ne doit jamais devenir une posture ni une manière de condamner définitivement les personnes.

Lorsque quelque chose ne va pas, il faut pouvoir le dire.

Lorsque cela va mieux, il faut avoir la même honnêteté pour le reconnaître.

C'est aussi cela, notre conception de la responsabilité citoyenne.

Nous souhaitons donc simplement que cette amélioration se poursuive, que l'apaisement s'installe durablement et que chacun, quelle que soit sa fonction, puisse contribuer dans un climat serein à ce qui doit rester l'essentiel.

Servir dignement le Gabon et donner de notre pays, à Genève comme partout ailleurs, l'image qu'il mérite.