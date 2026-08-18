Maroc: 20e Prix international Mohammed VI - La participation du pays consolide les liens religieux et culturels avec le Maroc

À l'occasion de la 20e édition du Prix international Mohammed VI de mémorisation, de déclamation, de psalmodie et d'exégèse du Saint Coran, le Gabon prend part à cette importante manifestation religieuse organisée au Royaume du Maroc.

La délégation gabonaise est conduite par l'imam Rachid Mbadinga, président de la Fondation Mohammed VI des Oulémas africains section Gabon, qui accompagne les deux jeunes candidats représentant le pays à cette compétition internationale.

Le Gabon est représenté par Tahir Djoumbira, engagé dans la catégorie consacrée à la mémorisation intégrale du Saint Coran, avec psalmodie et explication du sens des versets, ainsi que par Moudjahid Moumbakala, candidat dans la catégorie dédiée à la mémorisation de cinq chapitres du Saint Coran avec psalmodie.

En marge de cette participation, l'imam Rachid Mbadinga et les deux candidats ont été reçus par Son Excellence Abdelaziz Branly Oupolo, Ambassadeur Haut Représentant de la République Gabonaise près le Royaume du Maroc.

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Cette rencontre de courtoisie a permis à la délégation de présenter ses civilités à la représentation diplomatique gabonaise et d'échanger avec l'Ambassadeur sur le déroulement du concours, ainsi que sur plusieurs questions d'intérêt relatives aux affaires religieuses au Gabon.

À cette occasion, le président de la Fondation Mohammed VI des Oulémas africains section Gabon a exprimé sa reconnaissance à Son Excellence l'Ambassadeur et à ses collaborateurs pour la qualité de l'accueil réservé à la délégation, ainsi que pour leur disponibilité et leur accompagnement.

Il a rappelé que la participation des jeunes Gabonais s'inscrit pleinement dans le cadre de la 20e édition de ce concours international du Saint Coran, organisée sous l'égide des autorités marocaines.

L'imam Rachid Mbadinga a également souligné l'importance de ces échanges dans le renforcement des relations fraternelles et de coopération qui unissent le Gabon et le Maroc, notamment dans le domaine religieux et culturel.

S'agissant de la prestation des candidats gabonais, le chef de la délégation s'est déclaré satisfait de leur participation. Il a relevé la qualité des prestations livrées par Tahir Djoumbira et Moudjahid Moumbakala, estimant que leur engagement et leur niveau de préparation ont contribué à donner une image positive de la jeunesse gabonaise.

Il a toutefois rappelé que l'appréciation finale relève du jury, tout en formulant le souhait de voir les représentants du Gabon figurer parmi les lauréats de cette édition.

Au-delà de l'enjeu proprement compétitif, la participation du Gabon à cette 20e édition constitue une occasion de promouvoir les échanges religieux, culturels et institutionnels entre le Gabon et le Maroc.

Cette participation témoigne également de la volonté des deux pays de consolider leurs liens fraternels et de poursuivre leur coopération dans les domaines d'intérêt commun, notamment en matière de formation religieuse, de transmission des valeurs et de promotion des échanges entre les institutions et acteurs du champ religieux.

Haute Représentation de la République Gabonaise au Royaume du Maroc