Gabon: 66 ans d'Indépendance - Le pays mise sur une diplomatie offensive et une diaspora au coeur de son rayonnement

De l'indépendance proclamée en 1960 à la souveraineté effective : le discours du Chef de l'État dessine une nouvelle doctrine fondée sur la défense des intérêts nationaux, la diplomatie économique, les investissements et la mobilisation des Gabonais de l'étranger.

À l'occasion du 66e anniversaire de l'indépendance du Gabon, le Président de la République, Chef de l'État et Chef du Gouvernement, Brice Clotaire Oligui Nguema, a livré un discours qui dépasse largement le cadre commémoratif.

En revisitant l'acte fondateur du 17 août 1960, le Chef de l'État entend inscrire l'indépendance dans une perspective contemporaine : celle d'une souveraineté qui se mesure désormais à la capacité du Gabon à décider librement, à défendre ses intérêts, à transformer son économie et à mobiliser toutes ses forces vives, y compris sa diaspora.

Au fil de son intervention, une conviction se dégage : l'indépendance politique n'est véritablement accomplie que lorsqu'elle devient une indépendance effective, économique, institutionnelle et stratégique.

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En ouvrant son propos par la proclamation historique de l'indépendance par le Président Léon Mba, Brice Clotaire Oligui Nguema établit une continuité entre l'acte fondateur de 1960 et l'ambition actuelle de transformation du pays.

L'indépendance, rappelle-t-il, a consacré le droit du peuple gabonais à disposer de lui-même. Mais 66 ans après, cette liberté de décision doit être consolidée par des actes.

Le Chef de l'État associe ainsi l'indépendance à la solidité des institutions, à l'éducation, à la production énergétique, aux infrastructures et à la défense des intérêts nationaux.

Le 17 août devient alors plus qu'une date historique : il devient un rendez-vous avec la souveraineté et un contrat renouvelé entre l'État et la Nation.

L'un des marqueurs forts du discours réside dans la conception de la politique extérieure défendue par le Président. « Nous voulons la coopération, des partenariats d'égal à égal et non la dépendance », affirme-t-il.

La formule résume une doctrine diplomatique qui entend concilier ouverture internationale et affirmation souveraine.

Le Gabon ne se ferme pas au monde. Il entend au contraire multiplier les partenariats, attirer les capitaux et diversifier ses relations.

Mais cette ouverture doit, selon le Chef de l'État, s'effectuer dans un cadre où les intérêts gabonais demeurent la priorité.

Coopérer sans dépendre. S'ouvrir sans renoncer à ses intérêts. Attirer les investissements sans abandonner sa capacité de décision.

La souveraineté apparaît ainsi non comme un repli, mais comme la capacité d'un État à choisir ses partenaires, à négocier ses intérêts et à définir lui-même ses priorités.

Une diplomatie offensive tournée vers les résultats

Le Président revendique une diplomatie qui ne se limite plus au protocole. Depuis trois ans, rappelle-t-il, le Gabon a multiplié les déplacements et les contacts en Afrique, en Europe, dans les Amériques et en Asie. Une activité diplomatique qu'il présente comme résolument tournée vers des objectifs concrets. « Nous n'y sommes pas allés pour sacrifier au protocole. [...] Nous y sommes allés pour faire valoir les intérêts du Gabon. »

La diplomatie est désormais présentée comme un instrument de développement économique et de projection internationale. Restaurer la confiance, consolider la crédibilité du pays, attirer des investissements, obtenir des appuis financiers et accompagner la transformation de l'économie deviennent autant de finalités de l'action extérieure.

Le message adressé aux partenaires est tout aussi explicite : le Gabon est ouvert aux partenariats, mais il souhaite des relations équilibrées, transparentes et respectueuses de sa souveraineté.

La jeunesse, première richesse du Gabon

Au coeur de cette transformation figure une autre priorité : la jeunesse. « Notre première richesse demeure notre jeunesse », affirme le Président.

La formule traduit une volonté de déplacer le regard porté sur les ressources du pays. Aux richesses naturelles doivent désormais s'ajouter les compétences, la formation, l'innovation et l'entrepreneuriat.

Le développement des infrastructures hôtelières et du secteur touristique est, à cet égard, présenté comme un exemple de cette stratégie : renforcer l'attractivité du pays tout en créant des opportunités professionnelles pour les jeunes.

La logique est donc celle d'une transformation qui doit produire des effets économiques et sociaux concrets : former, employer, entreprendre et créer de la valeur.

La diaspora, nouvelle force du rayonnement gabonais

Mais l'une des dimensions les plus significatives du discours concerne les Gabonais établis à l'étranger.

À leur endroit, le Chef de l'État lance un appel à une implication accrue dans la trajectoire du pays.

La diaspora n'est pas considérée comme une communauté éloignée du projet national. Elle est appelée à devenir une force de rayonnement, de compétences, d'influence et d'investissement. « Être gabonais, où que l'on se trouve, c'est honorer un héritage commun et contribuer avec dignité et discernement à l'image de notre pays sur la scène internationale », souligne le Président.

La représentation du Gabon à l'étranger ne relève plus exclusivement des institutions diplomatiques. Chaque Gabonais établi hors des frontières peut contribuer, par son parcours, son comportement, son expertise et ses réseaux, à l'image et à l'attractivité du pays.

Le Chef de l'État identifie trois leviers à travers lesquels les Gabonais de l'étranger peuvent contribuer à la transformation nationale : leurs compétences, leurs projets et leurs investissements.

Les ambassades, plateformes de mobilisation

Les ambassades et représentations diplomatiques peuvent être appelées à jouer un rôle dépassant la représentation classique de l'État.

Elles peuvent devenir des plateformes de connexion entre le Gabon, sa diaspora et les économies des pays d'accueil : identification des compétences, animation de réseaux professionnels, promotion des opportunités d'investissement, accompagnement des entrepreneurs, valorisation des réussites gabonaises et mobilisation des jeunes diplômés.