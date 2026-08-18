Congo-Kinshasa: Création d'un Centre africain de paix et de médiation pour étudier les conflits dans l'Est du pays

L'Université des Martyrs du Congo (UNIM) a officialisé samedi 15 août 2026 le déploiement du Centre africain de paix, médiation et diplomatie (CAPMD-UNIM) à Goma, dans la province du Nord-Kivu, et à Kinshasa. Cette nouvelle structure académique entend renforcer la recherche et l'expertise sur la prévention et la résolution des conflits, avec un intérêt particulier pour la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC.

Rattaché à l'École nationale de diplomatie, de négociation et de médiation, le CAPMD-UNIM a pour mission de développer la recherche appliquée et la réflexion stratégique sur la prévention, la gestion et la résolution des conflits armés.

Le centre prévoit de mobiliser des chercheurs, des experts et des praticiens de la diplomatie afin de produire des analyses scientifiques et de développer des outils opérationnels de médiation adaptés aux réalités des pays de la région des Grands Lacs.

Le lancement de cette structure intervient dans un contexte marqué par la persistance des violences armées dans l'Est de la RDC. Le CAPMD-UNIM entend ainsi contribuer à une meilleure compréhension des dynamiques des conflits et à la recherche de solutions favorisant la paix et la stabilité dans la région.

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Ses travaux devraient notamment porter sur les mécanismes de prévention des conflits, la négociation, la médiation et la coopération internationale.

Une expertise au service de la paix

Dans un entretien avec Bernardin Nyangi, Destin Byandique, chercheur et spécialiste en négociation et coopération internationale au sein du CAPMD-UNIM revient notamment sur le rôle que le centre entend jouer dans la recherche de solutions aux crises qui affectent l'Est de la RDC et la région des Grands Lacs.