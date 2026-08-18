Sénégal: Préqualification JO 2028 - Les Lionnes s'inclinent face au Canada

L'équipe nationale féminine de basket-ball du Sénégal a été battue par le Canada (72-57), Dans la soirée du mardi 18 aout 2026 à l'Arena Astros de Guadalajara, pour son premier match du tournoi de préqualification aux Jeux olympiques de Los Angeles 2028. Les Lionnes, longtemps en difficulté face à une équipe canadienne plus régulière, devront rapidement se relancer avant leur prochaine sortie.

Le Sénégal n'a pas réussi son entrée en matière. Face à un Canada bien organisé, les Lionnes ont été mises sous pression dès le premier quart-temps. Les Canadiennes ont pris les commandes de la rencontre grâce notamment à leur adresse extérieure, avec trois tirs à trois points réussis par Syla Swords. À l'issue des dix premières minutes, le Canada menait 22-14.

Les Sénégalaises ont ensuite réagi. Portées par Cierra Dillard, particulièrement en vue sur le plan offensif, elles ont réussi à faire jeu égal avec leurs adversaires dans le deuxième quart-temps. Les deux équipes ont inscrit 19 points chacune, permettant au Canada de conserver son avantage à la pause (41-33).

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Au retour des vestiaires, les Lionnes ont tenté de réduire l'écart. Le match est resté disputé pendant plusieurs minutes, mais les Canadiennes ont progressivement repris le contrôle des opérations. À l'entame du dernier quart-temps, le Canada comptait dix points d'avance (58-48).

Malgré les efforts de Cierra Dillard et de ses coéquipières, le Sénégal n'est pas parvenu à inverser la tendance dans les dernières minutes. Le Canada s'est finalement imposé par 15 points d'écart (72-57).

Cierra Dillard a été la principale arme offensive sénégalaise avec 20 points, tandis que Nogaye Diagne a également pesé dans le jeu intérieur. Mais face à une formation canadienne plus constante, les Lionnes ont payé leur entame de match difficile et leur manque d'efficacité dans les moments importants.

Cette défaite constitue un premier coup d'arrêt pour la sélection dirigée par Cheikh Sarr, mais ne compromet pas encore la suite de la compétition. Le Sénégal doit désormais se tourner vers son prochain rendez-vous, jeudi, contre le Mexique.

Le tournoi de Guadalajara, qui se déroule du 17 au 23 août, réunit huit sélections réparties en deux groupes de quatre. Le Sénégal évolue dans le groupe B avec le Canada, le Mexique et les Philippines. Une seule équipe à l'issue de cette étape décrochera son billet pour les Tournois de qualification olympique féminin de la FIBA prévus en 2028, dernière étape avant les Jeux de Los Angeles.

Pour les Lionnes, l'objectif sera donc de réagir dès la prochaine rencontre afin de préserver leurs chances dans cette course vers Los Angeles 2028.