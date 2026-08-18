Burkina Faso: Programme des Nations unies pour le développement - L'administrateur adjoint en visite au Burkina pour mieux comprendre les priorités nationales

Le camarade ministre des Affaires étrangères, Karamoko Jean Marie Traoré, a reçu en audience, ce lundi 17 août 2026, l'administrateur adjoint du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), Haoliang Xu, en visite de travail au Burkina Faso.

Cette visite s'inscrit dans le cadre du renforcement de la collaboration entre l'agence des Nations unies et le Burkina Faso. La rencontre entre les deux personnalités a permis d'échanger sur les perspectives de la coopération, articulée autour du nouveau référentiel de développement du Burkina Faso. « Je suis ici pour examiner avec les autorités, comment nous pouvons davantage appuyer le gouvernement dans la réalisation des objectifs clairement définis dans le plan Relance et contribuer à la réalisation des aspirations du peuple », a déclaré l'émissaire onusien.

Pour Haoliang Xu, le plan Relance conçu par le gouvernement traduit une politique et une vision stratégiques, claires et réalistes, mettant en évidence les nombreuses opportunités qui existent, tout en prenant en compte les défis auxquels le pays doit faire face. « Notre objectif est donc de voir concrètement comment nous pouvons apporter notre contribution à la mise en oeuvre de ce plan de Relance. Le plus important c'est de travailler collectivement sous la direction du gouvernement et conformément à la vision claire qu'il a définie pour le développement du pays », a-t-il soutenu. Le diplomate onusien a surtout salué la vision et la détermination du gouvernement et la population en faveur de la souveraineté et du développement endogène.

Le camarade ministre des Affaires étrangères a dit sa satisfaction de recevoir la visite de l'Administrateur adjoint du PNUD, car, dit-il, « le contact avec le terrain permet de faire une appréciation plus réaliste sur le contexte et de faire le discernement entre la réalité du terrain et ce qui est contenu dans les rapports ; cela permet aussi de réadapter les approches et de mieux formuler les réponses ». Le chef de la diplomatie burkinabè a, par ailleurs, salué la présence et les actions du PNUD, un partenaire historique et stratégique du Burkina Faso.

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Il a insisté sur la nécessité de poursuivre la collaboration dans un esprit d'écoute, de dialogue et de sincérité, afin que les interventions du PNUD s'alignent sur les priorités nationales, conformément au plan Relance. Faire équipe dans le cadre de la mobilisation des ressources, c'est aussi l'un des défis à relever dans le partenariat entre le PNUD et le gouvernement burkinabè, sans oublier la nécessité d'assurer une bonne communication autour des différentes actions menées et leur impact sur le terrain. A noter qu'avant le Burkina Faso, l'administrateur adjoint du PNUD s'est rendu au Mali et au Niger.

Une démarche également saluée par le ministre des Affaires étrangères, en ce sens qu'elle lui permettra d'avoir une idée plus globale des défis communs que les trois pays de la Confédération AES ont à relever en matière de développement. Le ministre des Affaires étrangères a, cependant, souhaité que le PNUD revoit les concepts et les mécanismes de classement des pays, en prenant en compte leurs potentialités, au lieu de procéder selon des standards dont les résultats ne reflètent pas toujours la réalité.