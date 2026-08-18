Maroc: Meeting à Oujda en commémoration du 73ème anniversaire du soulèvement du 16 août 1953

Oujda — Le Haut-commissariat aux anciens résistants et anciens membres de l'Armée de libération a organisé, lundi dans la capitale de l'Oriental, un meeting en commémoration du 73ème anniversaire du soulèvement du 16 août 1953 à Oujda, première étincelle de la Révolution du Roi et du Peuple.

Cet événement constitue une étape phare dans la lutte pour l'indépendance et l'unité nationale et territoriale, reflétant la ferme détermination du peuple marocain à se défaire du joug colonial et recouvrer sa liberté, tout comme il illustre l'héroïsme et les sacrifices consentis pour la défense de la souveraineté nationale.

Le soulèvement du 16 août 1953, qui a été mené par des nationalistes de l'Oriental, a permis à cette région d'entrer dans l'histoire par la grande porte grâce à l'héroïsme et aux sacrifices consentis par ses habitants pour la défense de la souveraineté nationale.

Avec cet engagement patriotique, la région de l'Oriental est devenue l'une des forteresses nationales les plus inexpugnables face aux forces de l'occupant, qui voulait la voir soumise.

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Ainsi, la ville d'Oujda se trouvait au coeur de la confrontation entre l'occupant et les combattants engagés pour la liberté, à leur tête le héros de l'indépendance feu SM Mohammed V et son compagnon de lutte feu SM Hassan II.

Dans une allocution à cette occasion, le Haut-commissaire aux anciens résistants et anciens membres de l'armée de libération, Mustapha El Ktiri, a indiqué que ce soulèvement héroïque restera à jamais un événement phare dans la mémoire de la nation marocaine, et une épopée glorieuse sur le chemin de l'indépendance du Maroc.

Le soulèvement du 16 août 1953, qui a incarné une épopée éternelle et un tournant décisif dans l'histoire nationale, est une source de fierté et ses leçons de courage, de détermination et de patriotisme doivent être transmises aux générations montantes pour promouvoir la culture de citoyenneté, a-t-il souligné.

El Ktiri a rappelé, dans ce sens, sur les significations profondes de ce soulèvement qui a été minutieusement préparé par le mouvement national et la résistance d'Oujda, mettant l'accent sur un exemple éloquent de solidarité, d'unité et de cohésion au niveau local et national, chaque fois que cela est nécessaire, pour défendre l'intégrité et la dignité de la patrie.

La célébration de cette date glorieuse, dans le sillage des festivités marquant le 73e anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple, entend mettre en exergue le parcours de la lutte nationale et faire valoir les chapitres de l'épopée de la lutte nationale pour préserver le patrimoine historique national et la mémoire collective du peuple marocain, a-t-il mis en avant.

El Ktiri a, par ailleurs, réitéré la mobilisation permanente et continue de la Famille de la résistance derrière Sa Majesté le Roi Mohammed VI dans la défense, sans concession, de l'intégrité territoriale du Royaume.

Dans cette même veine, le Haut-commissaire aux anciens résistants et anciens membres de l'armée de libération a mis en avant les performances de la diplomatie marocaine et les importants succès engrangés par le Royaume dans le dossier du Sahara sous la Sage conduite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Onze anciens résistants ont reçu des hommages lors de ce meeting, marqué également par la distribution d'aides financières et sociales au profit d'anciens résistants ou de leurs ayants droit.

La rencontre s'est déroulée en présence notamment du Wali de la région de l'Oriental, Gouverneur de la préfecture d'Oujda-Angad, Mhamed Atfaoui, et d'autres personnalités, ainsi que d'anciens résistants et ayants droit.

Cette manifestation a été précédée d'un hommage rendu, à la Place 16 Août à Oujda, à la mémoire des martyrs et héros de l'Indépendance.