Maroc: Festival Voix de Femmes à Tétouan - Une 14e édition qui conjugue succès populaire et engagement social

Tétouan — Le Festival Voix de Femmes a clôturé en beauté sa 14e édition, sur la Grande Scène Al Matar à Tétouan.

Karima Gouit, accompagnée d'une troupe d'Ahwach, et Asmaa Lamnawar, avec toute la maîtrise de son répertoire, ont offert un final généreux et festif, en parfaite communion avec le public, indique un communiqué des organisateurs.

Au-delà des concerts, le Festival, placé sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, a mené diverses actions médicales, sociales et solidaires auprès de plus de 1.400 bénéficiaires, dans trois lieux de Tétouan : le Centre Sidi Frej, le Centre pénitentiaire de Tétouan et le lycée qualifiant Kassem Ezzahiri.

Chaque année, l'Association Voix de Femmes, l'Association Marocaine pour la Protection de la Santé de l'Orphelin (AMPSO) et la Fondation Mohammed V pour la Solidarité unissent leurs efforts pour mener des actions médico-sociales à Tétouan.

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Le dispositif s'articule autour de trois axes : des consultations et soins médicaux pluridisciplinaires, des actions de proximité déployées dans plusieurs structures de la ville et un volet solidaire comprenant notamment des remises de dons et l'accompagnement des bénéficiaires.

Le volet médical mobilise plusieurs spécialités : médecine générale, médecine dentaire, ophtalmologie, urologie, ORL et gynécologie-obstétrique, ainsi qu'un laboratoire d'analyses et une pharmacie mobile.

Le 12 août, la campagne "Santé pour Tous" a été lancée au Centre Sidi Frej au profit de plus de 100 résidents. Fondée en 1930, cette institution sociale historique de Tétouan accueille et accompagne les personnes âgées depuis près d'un siècle.

L'Association Voix de Femmes y a également lancé un projet d'aménagement, de réhabilitation et d'équipement portant notamment sur les sanitaires, la cuisine et la salle à manger, avec des équipements adaptés aux besoins des résidents, fait savoir la même source, notant que ce chantier doit permettre d'améliorer durablement leurs conditions d'accueil, de prise en charge et de vie au sein du Centre.

Le 13 août, la mobilisation s'est poursuivie au Centre pénitentiaire de Tétouan. L'association Voix de Femmes est allée à la rencontre des femmes pour inscrire son action au plus près de leurs réalités. La caravane médicale a permis à près de 100 résidentes de bénéficier de consultations et de soins.

Les équipes se sont ensuite installées, les 14 et 15 août, au lycée qualifiant Kassem Ezzahiri, dans le quartier Kouilma, où plus de 1.200 femmes, hommes et enfants ont bénéficié du dispositif. Elles ont identifié les besoins et assuré les examens, les soins et les actions de prévention nécessaires.

Des dons, comprenant des denrées alimentaires, des produits d'hygiène et des couvertures, ont également été distribués. Ces journées ont créé un véritable moment de proximité et ont donné tout son sens à l'engagement social du Festival.

Le 14 août, le Festival Voix de Femmes a réuni le public pour une première nuit de concerts portée par les chants traditionnels de l'Ensemble Rhoum El Bakkali Hadra Chefchaounia, la pop marocaine de Chaïmae Imrane et les rythmes flamenco et rumba d'Azúcar Moreno.

L'Ensemble Rhoum El Bakkali Hadra Chefchaounia a ouvert les concerts au son des chants soufis et de la musique andalouse. Les voix et les percussions de la formation féminine de Chefchaouen ont installé une atmosphère à la fois spirituelle et joyeuse, nourrie par les traditions musicales de la ville.

Avec Chaïmae Imrane, la scène a pris une couleur plus actuelle. La chanteuse tangéroise a mêlé chanson marocaine, influences orientales et rythmes contemporains. Son énergie et sa proximité ont rapidement créé une complicité avec le public.

L'arrivée d'Azúcar Moreno a donné un nouvel élan à la soirée. Toñi et Encarna Salazar ont enchaîné les rythmes de flamenco pop et de rumba, portés par des voix puissantes et des refrains immédiatement repris.

Le 15 août, la Grande Scène Al Matar a accueilli les deux derniers concerts de cette 14e édition devant un public venu nombreux.

Karima Gouit a offert un show généreux et festif. Entourée d'une troupe d'Ahwach, l'artiste a associé son énergie et sa proximité avec le public à la force de cette tradition amazighe. Elle a fait de son passage un grand moment de fête populaire.

Asmaa Lamnawar a ensuite rejoint la scène pour un concert très attendu. Sa voix et la finesse de ses interprétations ont marqué ce dernier temps fort du Festival.

L'artiste a parcouru plusieurs titres de son répertoire, entre chanson marocaine et grandes compositions que le public a reprises en choeur. Sa présence et la richesse de ses interprétations ont donné au concert toute la dimension d'une belle soirée de clôture.

Au terme de quatre journées d'actions sociales, de festivités et de moments partagés, le Festival Voix de Femmes a offert à Tétouan un rendez-vous fédérateur. Plusieurs générations se sont réunies autour des voix féminines, de la musique et de l'esprit solidaire.

Une édition qui a confirmé l'attachement du public à un festival devenu, au fil des années, l'un des temps forts socioculturels de Tétouan, conclut le communiqué.