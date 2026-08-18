Maroc: Foum Zguid, l'un des principaux points de départ pour les excursions dans le désert marocain

Foum Zguid (Province de Tata) — La ville de Foum Zguid, dans la province de Tata, se positionne en tant que destination touristique émergente dans la région Souss-Massa, grâce notamment à ses paysages naturels à couper le souffle et son riche patrimoine culturel.

Considérée comme une porte d'entrée vers le Sahara, notamment en direction des dunes d'Erg Chegaga, Foum Zguid constitue aussi un point de départ pour les excursions dans le désert et les visiteurs avides de découvrir le Sahara marocain.

Ces dernières années, la région a connu un essor touristique important, soutenu par des infrastructures d'hébergement de qualité et une nature diversifiée. Murs en pisé de l'ancienne kasbah, oasis et vastes paysages dans le désert s'y côtoient, faisant de Foum Zguid une destination prisée par les visiteurs marocains et étrangers en quête d'expériences originales et d'aventures dans le désert.

Dans une déclaration à la MAP, le délégué régional du tourisme de Tata, Ayad Ben Cheikh, a mis en avant l'attrait croissant de Foum Zguid à la faveur du dynamisme du secteur touristique local et du riche patrimoine culturel, architectural et patrimonial de la région.

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La région bénéficie de son positionnement stratégique aux portes du Sahara, ce qui en fait une étape incontournable pour les excursions et circuits internationaux qui séduisent un large éventail de touristes et d'amateurs de randonnées ainsi que les adeptes de fortes sensations, a-t-il ajouté.

Il s'agit aussi, a ajouté le responsable, d'une importante escale pour les circuits organisés dans le désert, contribuant ainsi à renforcer son attrait et son rayonnement, tant au niveau national qu'international.

La région dispose actuellement de neuf établissements touristiques classés, offrant plus de 430 lits, reflétant ainsi le développement du secteur touristique ainsi que la réactivité des acteurs locaux face à la demande croissante pour ce type de destination, a souligné M. Ben Cheikh.

Au niveau de la région, plusieurs acteurs oeuvrent pour valoriser les atouts naturels et culturels de Foum Zguid et renforcer les infrastructures et les services touristiques afin de soutenir le développement local et de faire de la région un pôle de tourisme durable dans la province de Tata.

Avec ses paysages enchanteurs, son riche patrimoine culturel et son positionnement stratégique aux portes du Sahara, Foum Zguid demeure l'une des destinations les plus attrayantes dans la région avec le potentiel d'attirer davantage de visiteurs désireux de découvrir la magie et le caractère unique du Sahara marocain.