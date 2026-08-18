Maroc: Mohammedia - Lancement d'une semaine d'activités nautiques à l'occasion de la Fête de la Jeunesse

17 Août 2026
Maghreb Arabe Presse (Rabat)

Mohammedia — Le lancement de la semaine d'activités nautiques organisée par l'Association Sportive du Yacht Club du Maroc (ASYCM), à l'occasion de la Fête de la Jeunesse, a eu lieu lundi à Mohammedia.

Cette manifestation, qui se poursuivra jusqu'au 22 courant, est placée sous le signe de la passion maritime, de la transmission des savoirs nautiques et du partage, avec un programme combinant activités sportives, formation, compétition et actions à caractère social.

La première journée de cette semaine d'activités nautiques a été consacrée à l'enfance et à la solidarité, en partenariat avec l'association 6Days ENCG de Settat, avec au menu plusieurs activités organisées au profit des orphelins du SAMU Social Casablanca.

Dans une déclaration à la MAP, le vice-président de l'Association Sportive du Yacht Club du Maroc, Anas Maazouz, a souligné que cette semaine constitue une occasion de promouvoir les sports nautiques auprès des jeunes et de faire connaître les valeurs véhiculées par la pratique de ces sports, notamment la discipline, l'esprit d'équipe, le dépassement de soi et le respect de l'environnement marin.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Il a également relevé que l'ASYCM a souhaité donner à cette manifestation une dimension sociale, en dédiant la première journée aux enfants, estimant que le sport constitue un puissant vecteur d'inclusion, de partage et d'épanouissement.

De son côté, le président du Club 6Days, Yahya Ladid, a mis en avant l'importance de cette initiative solidaire, soulignant que le partenariat avec l'ASYCM permet d'offrir aux enfants bénéficiaires une expérience enrichissante et de les rapprocher de l'univers de la mer et des sports nautiques.

Il a, dans ce sens, insisté sur le rôle des associations dans l'accompagnement des jeunes et la création d'espaces favorisant l'ouverture, la confiance en soi et l'esprit collectif, saluant l'engagement des différents partenaires mobilisés autour de cette initiative.

Cette semaine d'activités nautiques se poursuivra mardi et mercredi avec un stage d'initiation et de perfectionnement à la voile. La compétition prendra ensuite le relais jeudi et vendredi avec une course de voile organisée au large de Mohammedia, qui mettra aux prises l'ASYCM de Mohammedia et le Club Nautique de la Marine Royale (CNMR), dans le cadre de deux journées placées sous le signe de la compétition et de la rivalité amicale.

À travers cette semaine d'activités nautiques, l'ASYCM entend conjuguer sport, formation et action sociale, tout en contribuant à la promotion de la culture maritime et des valeurs de solidarité et de partage auprès des jeunes.

Lire l'article original sur MAP.

Tagged:
Copyright © 2026 Maghreb Arabe Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.