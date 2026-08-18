Maroc: Mohammedia - Lancement d'une semaine d'activités nautiques à l'occasion de la Fête de la Jeunesse

Mohammedia — Le lancement de la semaine d'activités nautiques organisée par l'Association Sportive du Yacht Club du Maroc (ASYCM), à l'occasion de la Fête de la Jeunesse, a eu lieu lundi à Mohammedia.

Cette manifestation, qui se poursuivra jusqu'au 22 courant, est placée sous le signe de la passion maritime, de la transmission des savoirs nautiques et du partage, avec un programme combinant activités sportives, formation, compétition et actions à caractère social.

La première journée de cette semaine d'activités nautiques a été consacrée à l'enfance et à la solidarité, en partenariat avec l'association 6Days ENCG de Settat, avec au menu plusieurs activités organisées au profit des orphelins du SAMU Social Casablanca.

Dans une déclaration à la MAP, le vice-président de l'Association Sportive du Yacht Club du Maroc, Anas Maazouz, a souligné que cette semaine constitue une occasion de promouvoir les sports nautiques auprès des jeunes et de faire connaître les valeurs véhiculées par la pratique de ces sports, notamment la discipline, l'esprit d'équipe, le dépassement de soi et le respect de l'environnement marin.

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Il a également relevé que l'ASYCM a souhaité donner à cette manifestation une dimension sociale, en dédiant la première journée aux enfants, estimant que le sport constitue un puissant vecteur d'inclusion, de partage et d'épanouissement.

De son côté, le président du Club 6Days, Yahya Ladid, a mis en avant l'importance de cette initiative solidaire, soulignant que le partenariat avec l'ASYCM permet d'offrir aux enfants bénéficiaires une expérience enrichissante et de les rapprocher de l'univers de la mer et des sports nautiques.

Il a, dans ce sens, insisté sur le rôle des associations dans l'accompagnement des jeunes et la création d'espaces favorisant l'ouverture, la confiance en soi et l'esprit collectif, saluant l'engagement des différents partenaires mobilisés autour de cette initiative.

Cette semaine d'activités nautiques se poursuivra mardi et mercredi avec un stage d'initiation et de perfectionnement à la voile. La compétition prendra ensuite le relais jeudi et vendredi avec une course de voile organisée au large de Mohammedia, qui mettra aux prises l'ASYCM de Mohammedia et le Club Nautique de la Marine Royale (CNMR), dans le cadre de deux journées placées sous le signe de la compétition et de la rivalité amicale.

À travers cette semaine d'activités nautiques, l'ASYCM entend conjuguer sport, formation et action sociale, tout en contribuant à la promotion de la culture maritime et des valeurs de solidarité et de partage auprès des jeunes.