Maroc: Lutte contre la migration irrégulière - L'approche marocaine 'mérite d'être reconnue et encouragée' (Analyste sénégalais)

Dakar — L'approche prônée par le Royaume du Maroc pour lutter contre la migration irrégulière et les réseaux de traite des êtres humains «mérite d'être reconnue et encouragée», a affirmé l'analyste sénégalais, Mankeur Ndiaye.

Au fil des années, le Maroc a mobilisé d'importants moyens humains, matériels, logistiques et opérationnels afin de lutter contre les réseaux de passeurs, prévenir les tentatives des migrants irréguliers et contribuer à la protection des vies humaines, a souligné l'ancien ministre sénégalais des Affaires étrangères dans une déclaration à la MAP.

"Cette mobilisation continue traduit une approche qui ne se limite pas à l'aspect sécuritaire et au contrôle des frontières, mais s'inscrit également dans une volonté de coopération et de coordination étroite du Royaume avec les partenaires européens", a-t-il fait observer. Une telle démarche "mérite d'être reconnue et encouragée", a-t-il insisté.

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Saluant les efforts soutenus déployés par le Maroc pour faire face au phénomène de la migration irrégulière à partir de son territoire, M. Ndiaye a affirmé que la gestion des flux migratoires constitue "un défi transnational complexe qui ne peut être relevé par un seul pays".

Cette gestion, a-t-il précisé, "relève d'une responsabilité partagée entre les pays d'origine, les pays de transit et les pays de destination et appelle une coopération étroite fondée sur le dialogue, la concertation, la solidarité et le respect de la dignité humaine".

Il a, dans ce sens, souligné la nécessité de mettre en oeuvre une approche collective, équilibrée et humaniste face à la question migratoire, rappelant qu'en 2021, le Parlement européen avait relevé l'importance d'une coopération étroite entre le Maroc et l'Espagne face aux défis migratoires.

"Il importe, à cet égard, de renforcer la coopération entre les États, de lutter résolument contre les réseaux de traite des êtres humains et de passeurs et de s'attaquer aux causes profondes de ce phénomène", a-t-il soutenu.

Se félicitant de l'engagement ferme du Maroc à assumer pleinement ses responsabilités, M. Ndiaye a insisté sur l'impératif d'accompagner les efforts constants déployés par le Royaume à travers «une mobilisation internationale plus large, dans un esprit de responsabilité partagée, afin de mettre en oeuvre des réponses à la fois efficaces, humaines et durables au phénomène migratoire".