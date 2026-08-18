Maroc: 17è colonie de vacances de l'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif - Les enfants maqdessis achèvent la 1ère phase par une visite à Casablanca

Casablanca — Les enfants maqdessis participant à la colonie de vacances annuelle organisée par l'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif ont effectué, dimanche, une visite à plusieurs sites religieux, patrimoniaux et modernes de la ville de Casablanca, en clôture de la première phase du programme de l'édition de cette année, placée sous le thème "Phare de paix".

Cette visite, à laquelle ont pris part 50 enfants maqdessis âgés de 11 à 14 ans, s'inscrit dans le cadre du programme de la 17è édition de la colonie de vacances, organisée sous le Haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods, en partenariat avec le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication - département de la Jeunesse, du 12 au 26 août courant.

Elle a été l'occasion pour les enfants maqdessis et les encadrants qui les accompagnent de découvrir des aspects du patrimoine religieux et architectural de la capitale économique du Royaume, ainsi que des monuments qui allient authenticité patrimoniale et manifestations de développement urbain et économique.

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Les enfants ont entamé leur tournée par une visite à la Mosquée Hassan II, où ils ont découvert ses différentes installations et écouté des explications sur ce monument religieux, caractérisé par une architecture marocaine authentique alliant précision de l'artisanat et authenticité des arts traditionnels.

Le groupe s'est ensuite rendu au quartier des Habous, où les enfants ont déambulé dans ses ruelles reflétant la spécificité de l'architecture marocaine traditionnelle, avant de découvrir plusieurs produits de l'artisanat marocain, notamment le tissage, l'argenterie, le cuivre et le cuir, et d'acquérir des cadeaux symboliques pour leurs familles.

Le programme de la visite a également inclus le pôle financier de Casablanca (Casablanca Finance City), qui offre un autre modèle du Maroc moderne, ouvert aux exigences de la modernisation et du développement, reflétant le dynamisme que connaît le Royaume dans son parcours de développement et de modernisation, grâce à la vision éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

La tournée a également compris une visite à la Corniche d'Aïn Diab, avant que le groupe ne se rende à la Cité Verte de Bouskoura, dernière escale du programme de la première phase de l'édition "Phare de paix".

Les participants avaient visité, samedi, les différentes structures de la Garde Royale au Mechouar à Rabat, effectuant une tournée dans plusieurs installations et infrastructures dédiées à la cavalerie et aux activités sportives, ainsi qu'à la formation musicale. Ils ont aussi assisté à divers spectacles équestres et effectué une visite au Musée de la Garde Royale.

Les enfants maqdessis ont également pris part, à Skhirat, au programme de l'école d'été organisée par l'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif. Cette initiative, tenue du 12 au 14 août sous le slogan "Par la technologie, nous apprenons, nous nous exprimons, nous créons", vise à inculquer les valeurs de fraternité et d'unité à travers l'intégration d'enfants marocains et maqdessis, et à renforcer l'esprit de coopération et de travail collectif.

Les enfants bénéficiaires se rendront, à partir de lundi, à la ville de Tanger, où débutera la deuxième phase de la colonie de vacances, qui comprendra également des visites aux villes de Tétouan et Chefchaouen.

Lancée en 2008 sous le Haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods, la colonie de vacances des enfants maqdessis est l'un des programmes sociaux et éducatifs mis en oeuvre annuellement par l'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, dans le but de développer les capacités des enfants et des adolescents, de renforcer la communication culturelle, et d'offrir des opportunités de connaissance et d'échange avec leurs pairs au Royaume du Maroc.