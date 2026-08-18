Maroc: L'approche responsable du pays illustre son engagement ferme pour lutter contre la migration irrégulière (Politologue péruvien)

Lima — L'approche responsable adoptée par le Royaume du Maroc pour faire face aux flux migratoires illustre son engagement ferme afin de lutter contre la migration irrégulière et sa détermination infaillible à assumer pleinement ses responsabilités face à ce phénomène, a affirmé le politologue péruvien Miguel Ángel Rodríguez Mackay.

Dans une déclaration à la MAP, l'ancien ministre péruvien des Affaires étrangères a souligné que les actions «rapides et concrètes» entreprises par le Maroc ainsi que les importants moyens mobilisés pour contrer les flux de migrants irréguliers sont «l'illustration tangible» de la mobilisation permanente du Royaume pour combattre la migration irrégulière et les mafias de traite d'êtres humains.

Selon l'ancien chef de la diplomatie péruvienne, les grands efforts déployés par le Maroc «devront être appréciés à leur juste valeur», au regard des importants moyens humains, logistiques et opérationnels mobilisés et de la coopération étroite que le Royaume entretient avec ses partenaires européens, en particulier l'Espagne.

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L'approche responsable adoptée par le Maroc, a-t-il poursuivi, traduit aussi une volonté constante de contribuer au contrôle et à la maîtrise des flux migratoires et de relever avec efficience les défis liés à la migration irrégulière, notant que cette responsabilité ne saurait être assumée par une seule partie.

De l'avis de M. Mackay, toute lecture faisant porter au Maroc une responsabilité unilatérale dans la gestion de la question migratoire sera «dépourvue d'objectivité».

L'expert international a, en outre, salué l'attitude des autorités marocaines qui, tout en assumant leur part de responsabilité, soulignent la nécessité d'une responsabilité partagée dans la gestion de la question de la migration.

Le phénomène migratoire, a-t-il soutenu, doit être appréhendé dans sa globalité, en y associant les pays d'origine, de transit et de destination, ce qui exige une mobilisation coordonnée des différentes parties prenantes.

Il a, à cet égard, salué la «sagesse d'État» dont fait preuve le Maroc, estimant que cette attitude confirme le rôle du Royaume en tant que pays attaché au respect des droits humains et pleinement engagé, avec ses partenaires européens, pour la mise en place de solutions permettant de surmonter, dans les meilleurs délais, les répercussions du phénomène migratoire qui constitue un défi commun à l'ensemble des parties concernées.