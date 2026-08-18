Burkina Faso: Camp Vacances Faso Mêbo - Julio Lucrèce Bazi galvanise les campeurs

Les campeurs de Ouagadougou ont reçu, le 17 août 2026, la visite du motard international burkinabè Julio Lucrèce Bazi, au huitième jour du Camp Vacances Faso Mêbo. Présent sur les deux sites regroupant les campeurs de la 3e région militaire, il a visité les différents ateliers avant de partager son expérience.

Fier de son pays, il a exhorté les jeunes au respect et à la promotion des valeurs républicaines, notamment le patriotisme, l'intégrité et le respect des symboles de l'État. Il les a également sensibilisés au respect du code de la route et aux comportements citoyens.

Julio Lucrèce Bazi a invité les campeurs à conserver et appliquer les valeurs acquises durant le camp. Partageant son parcours professionnel et ses aventures, il les a encouragés à faire preuve de courage, de persévérance et de détermination pour réaliser leurs rêves.