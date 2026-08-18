Tunisie: Douane - Ce nouveau système électronique tuniso-coréen va changer la gestion des règles d'origine

Les travaux du projet d'exécution des aspects techniques du système électronique intégré d'origine ont démarré, lundi dernier, sous la présidence du directeur général de la Douane tunisienne, Mohamed Hédi Safer, dans le cadre des activités de coopération technique entre la Douane tunisienne et son homologue sud-coréenne et de l'impulsion du processus de digitalisation des procédures douanières.

Ce projet, financé par la Corée du Sud, vise à renforcer la transparence dans les transactions administratives, notamment avec les opérateurs économiques, particulièrement en matière de recouvrement des droits et taxes douaniers adéquats qui concernent les accords d'origine.

Ce système électronique permettra aux opérateurs économiques et à la Douane tunisienne la gestion électronique des règles d'origine en rapport avec les accords de libre-échange conclus, ce qui est de nature à contribuer à l'application à bon escient de ces conventions, à fait savoir la direction générale de la Douane tunisienne dans un communiqué rendu public mardi.

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Cette rencontre tuniso-coréenne est la deuxième du genre dans le domaine douanier, après une première réunion tenue en avril 2026 qui a été consacrée au diagnostic des étapes techniques nécessaires à la préparation du système électronique en matière d'origine.

Les travaux de la rencontre actuelle se poursuivront jusqu'au 18 septembre 2026, afin de parachever la phase de préparation des aspects techniques pour la mise en place de ce système électronique, d'après la même source.