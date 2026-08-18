Afrique du Nord: Tarente-2026 - Oussama Mellouli et Mouna Béji, ces deux Tunisiens qui ont marqué les Jeux Méditerranéens

A quelques jours du coup d'envoi de la 20e édition des Jeux Méditerranéens Tarente-2026, prévue du 21 août au 3 septembre, le sport tunisien remet en lumière deux grandes figures sportives qui ont gravé leur noms en lettres d'or et hissé haut le drapeau national, grâce à leurs performances et parcours remarquables.

Le nageur Oussama Mellouli reste l'auteur du meilleur bilan individuel dans l'histoire des participations tunisiennes aux JM, avec une moisson de 14 médailles en quatre éditions dont 10 or et 4 argent.

Le parcours du « Requin de la Méditerranée » a commencé aux jeux de Tunis-2001, lorsqu'il avait réussi, à seulement 16 ans, à décrocher un médaille d'argent, la première d'un palmarès méditerranéen exceptionnel.

Aux Jeux d'Almeria 2005, Mellouli remporte trois médailles d'or, avant de réaliser une performance historique quatre ans plus tard, à Pescara-2009, en décrochant cinq médailles d'or lors d'une même édition. Il conclut son parcours méditerranéen à Mersin en 2013, avec deux nouvelles médailles d'or et trois d'argent.

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L'hégémonie de Mellouli s'illustrait également par l'établissement de cinq records des jeux, imbattus jusqu'à maintenant.

Ces performances méditerranéennes s'ajoutent à celles olympiques, à savoir deux médailles d'or et une médaille de bronze. Il est également l'auteur de plusieurs distinctions mondiales, dont huit médailles aux Championnats du monde de natation en bassin olympique, parmi lesquelles deux titres, et sept médailles aux Mondiaux en petit bassin, dont deux en or.

D'autre part, la bouliste Mouna Béji s'impose comme l'une des figures tunisiennes les plus régulières des Jeux méditerranéens. Présente depuis l'édition d'Almeria en 2005, la joueuse de pétanque compte à son actif huit médailles méditerranéennes, dont 6 or, 1 argent et 1 bronze.

Son palmarès international avait commencé en 2011 en Turquie, avec un premier titre mondial remporté en Turquie. Depuis, la joueuse tunisienne a multiplié les performances sur les scènes mondiale et continentale.

Sa désignation comme porte-drapeau tunisien lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux méditerranéens d'Oran-2022, en compagnie du handballeur Amine Bannour, a constitué une marque de reconnaissance de son parcours exceptionnel sur le plan mondial.

Mouna Béji a ensuite enrichi son palmarès avec un deuxième titre mondial, décroché à Cotonou, au Bénin, en 2023, avant de remporter deux médailles d'or aux Jeux mondiaux de Chengdu, en Chine, l'une en double mixte avec Khaled Bougriba et l'autre dans l'épreuve individuelle de tir de précision.

A 41 ans, Béji qui évolue dans le championnat français, abordera les Jeux méditerranéens de Tarente avec l'ambition d'étoffer son palmarès et de poursuivre son parcours parmi les figures marquantes du sport tunisien.