Tunisie: Tunis - La Cité des sciences organise la 23e édition de la « Nuit des étoiles » le 27 août

La Cité des sciences de Tunis organisera, jeudi 27 août 2026, la 23e édition de la « Nuit des étoiles », un rendez-vous scientifique et culturel consacré à l'astronomie, à l'exploration spatiale et à la découverte du ciel.

Cette manifestation s'inscrit dans la mission de la Cité des sciences visant à diffuser la culture scientifique, valoriser le patrimoine astronomique et rapprocher les sciences du grand public.

L'événement réunira des passionnés d'astronomie, des chercheurs, des associations scientifiques ainsi que plusieurs partenaires tunisiens et étrangers autour d'un programme mêlant conférences, théâtre scientifique, animations et observations astronomiques.

De la Lune à Mars avec un expert tunisien de la NASA

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Parmi les temps forts de cette édition figure une conférence intitulée « La Lune ce soir, Mars demain », animée par l'ingénieur tunisien Mohamed Abid, expert au Jet Propulsion Laboratory (JPL) de la NASA, aux États-Unis.

La rencontre permettra d'aborder les nouvelles ambitions en matière d'exploration spatiale, les missions programmées vers la Lune ainsi que les perspectives des futures missions humaines vers Mars.

La conférence sera suivie d'un échange ouvert avec le public.

« Polaris, le secret de l'étoile phénicienne »

La programmation comprend également un spectacle théâtral intitulé « Polaris... le secret de l'étoile phénicienne ».

Cette création artistique associe connaissances astronomiques anciennes, histoire de la Tunisie et mystères du ciel, avec l'ambition de créer un dialogue entre science, patrimoine et culture.

Un village scientifique au coeur de la Cité des sciences

Tout au long de la soirée, la place d'honneur et l'espace de l'horloge à eau accueilleront un village scientifique réunissant les équipes de la Cité des sciences, des institutions innovantes et plusieurs associations actives dans les domaines des sciences et des technologies.

Des structures spécialisées dans l'astronomie et la vulgarisation scientifique participeront également aux différentes animations proposées au public.

Observer la Lune et Saturne au télescope

Les visiteurs pourront également participer à une séance d'observation astronomique au télescope dans le cadre de l'activité « Tourisme du ciel ».

La soirée offrira notamment la possibilité d'observer la Lune et la planète Saturne, cette dernière figurant traditionnellement parmi les objets célestes les plus appréciés du public en raison de ses célèbres anneaux.

Plusieurs interventions scientifiques consacrées à l'astronomie, aux sciences spatiales et à l'exploration de l'Univers sont également prévues.

La Cité des sciences invite les familles, les jeunes, les enseignants, les étudiants ainsi que les passionnés d'astronomie et de technologies spatiales à prendre part à cette soirée placée sous le signe de la science, de la culture et de la découverte.