Tunisie: Pénurie d'eau minérale à Nabeul - 36.000 bouteilles injectées sur le marché

Le gouvernorat de Nabeul renforce son approvisionnement en eau minérale pour faire face aux perturbations enregistrées ces derniers jours. Près de 36.000 bouteilles sont actuellement mises sur le marché dans le cadre d'une intervention urgente destinée à répondre à la hausse de la demande, a indiqué mardi la directrice régionale du Commerce à Nabeul, Siham Mabrouk.

Cette opération est menée en coordination avec les services centraux du ministère du Commerce et les différentes unités d'embouteillage d'eau minérale. Dans une déclaration accordée à Jawhara Fm, la responsable a ajouté que l'objectif est d'augmenter les volumes disponibles au-delà du rythme habituel, devenu insuffisant face à l'accroissement de la demande.

La situation est particulièrement sensible à Nabeul, qui connaît actuellement un afflux important de vacanciers et de visiteurs, tunisiens comme étrangers. Le gouvernorat fait, à l'instar de plusieurs autres régions du pays, face à des perturbations dans l'approvisionnement en eau minérale.

Distribution sous surveillance

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Pour éviter les détournements et garantir une distribution équitable des quantités mobilisées, la direction régionale du Commerce a décidé de placer l'opération sous la supervision directe des équipes de contrôle économique.

Les agents de contrôle suivent ainsi les opérations de distribution des 36.000 bouteilles, en coordination avec les services de sécurité, afin de sécuriser les circuits d'approvisionnement et de lutter contre les pratiques spéculatives et l'accaparement des produits.

En parallèle, des campagnes de contrôle intensifiées sont menées dans les différents circuits de distribution. Elles visent notamment les pratiques consistant à profiter de la tension sur l'offre pour appliquer des augmentations injustifiées des prix de l'eau minérale.

La direction régionale du Commerce indique également prendre en compte les signalements et les plaintes des citoyens relayés notamment sur les réseaux sociaux afin d'intervenir sur les éventuels dépassements constatés.

Les autorités régionales entendent, par ailleurs, maintenir une présence renforcée sur le terrain et poursuivre leurs efforts d'approvisionnement aussi longtemps que nécessaire, afin de répondre aux besoins des consommateurs et de rétablir progressivement des conditions normales de distribution.