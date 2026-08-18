Tunisie: Rentrée 2026-2027 - Ouverture des inscriptions à distance pour les classes préparatoires

Les inscriptions à distance pour les enfants nés en 2021 et concernés par les classes préparatoires débutent ce mardi 18 août 2026 à partir de midi, en prévision de la rentrée scolaire 2026-2027.

L'opération concerne les écoles primaires publiques et privées, ainsi que les jardins d'enfants et les kouttabs.

Les parents peuvent effectuer l'inscription en ligne via la plateforme officielle viescolaire.education.tn.

Selon un communiqué conjoint des ministères de l'Éducation, de la Famille, de la Femme, de l'Enfance et des Personnes âgées, ainsi que des Affaires religieuses, la période d'inscription restera ouverte jusqu'au vendredi 28 août 2026.

Les ministères appellent les parents concernés à finaliser les démarches dans les délais impartis afin d'assurer l'inscription de leurs enfants pour l'année scolaire 2026-2027.