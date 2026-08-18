Tunisie: Plus de 400 infractions économiques et sanitaires constatées en 24 heures

Les campagnes de contrôle menées par la police municipale dans plusieurs régions de Tunisie au cours des dernières 24 heures ont donné lieu à plus de 400 procès-verbaux pour différentes infractions, selon un communiqué publié mardi par le ministère de l'Intérieur.

Au total, les unités ont dressé 194 procès-verbaux pour des infractions économiques et 213 autres pour des infractions sanitaires, soit 407 constats au total.

110 saisies et 13 personnes recherchées interpellées

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Les opérations ont également permis d'effectuer 110 saisies et de dresser 47 procès-verbaux supplémentaires dans le cadre des différentes interventions.

Par ailleurs, 13 personnes faisant l'objet de mandats de recherche ont été interpellées. Elles ont ensuite été déférées devant les autorités sécuritaires et judiciaires compétentes.

391 interventions contre les étals anarchiques

La lutte contre l'occupation anarchique de l'espace public a également constitué l'un des principaux volets de ces campagnes.

Les unités de la police municipale ont ainsi mené 391 interventions immédiates visant à démanteler des étals anarchiques dans plusieurs régions du pays.

Au cours de ces opérations, les agents ont également saisi 49 balances, ainsi que 18 motos et trois véhicules dont les documents administratifs n'étaient pas en règle.

Ces campagnes s'inscrivent dans le cadre des opérations de contrôle menées régulièrement par les autorités afin de lutter contre les infractions économiques et sanitaires ainsi que l'occupation illégale de l'espace public.