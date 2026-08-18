Tunisie: Rentrée scolaire 2026-2027 - Début de la distribution des cahiers subventionnés

Les usines tunisiennes ont commencé à approvisionner le marché en cahiers scolaires subventionnés en prévision de la rentrée 2026-2027. Les prix resteront inchangés, tandis que les quantités disponibles dans les librairies devraient augmenter progressivement au cours des prochaines semaines.

C'est ce qu'a indiqué à l'agence TAP le vice-président de la Chambre nationale des fabricants de cahiers scolaires, Samir Mouelhi.

Entre 20 et 22 millions de cahiers prévus

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Selon le responsable, la production de cahiers scolaires subventionnés pour l'année scolaire 2026-2027 devrait atteindre entre 20 et 22 millions d'unités, toutes catégories confondues.

La fabrication concerne principalement les cahiers numérotés 24, 48 et 72, tandis que les quantités de cahiers de 12 pages resteront plus limitées.

La production et la distribution ont effectivement démarré après que la Société nationale de cellulose et de papier d'Alfa (SNCPA) de Kasserine a commencé, début août, à approvisionner les fabricants en papier.

Cette étape intervient après l'achèvement, au mois de juillet, de la fabrication du papier destiné aux manuels scolaires.

Un approvisionnement progressif des librairies

Samir Mouelhi a précisé que les volumes injectés quotidiennement sur le marché devraient augmenter progressivement.

La disponibilité des cahiers subventionnés peut ainsi varier d'une librairie à l'autre et d'un jour à l'autre durant cette première phase, avant une généralisation de l'approvisionnement.

Le responsable a appelé les parents à ne pas attendre le début de l'année scolaire pour effectuer leurs achats, soulignant qu'une partie du stock de l'année précédente était encore disponible chez les grossistes jusqu'au mois de juillet.

Selon ses estimations, ce reliquat représentait entre 30 % et 40 % des quantités.

Parallèlement, les cahiers scolaires non subventionnés restent disponibles sous leurs différentes formes et dimensions, leur fabrication se poursuivant normalement.

Les prix des cahiers subventionnés restent inchangés

Aucune augmentation des prix n'est prévue pour les cahiers scolaires subventionnés.

Les tarifs destinés aux consommateurs restent fixés à :

430 millimes pour le cahier n°24 ;

pour le cahier n°24 ; 950 millimes pour le cahier n°48 ;

pour le cahier n°48 ; 1,400 dinar pour le cahier n°72.

La fixation de ces prix relève du ministère du Commerce et du Développement des exportations, tandis que les fabricants sont tenus de respecter les tarifs homologués.

Une subvention annuelle estimée à 10 à 11 millions de dinars

L'État prend en charge la différence entre le coût réel de production des cahiers et leur prix de vente au consommateur.

Pour l'année scolaire 2026-2027, le coût de cette compensation est estimé à environ 10 à 11 millions de dinars, contre près de 12 à 13 millions de dinars l'année précédente.

Cette évolution intervient notamment après l'injection, l'an dernier, d'environ un millier de tonnes supplémentaires de papier sur le marché par le ministère du Commerce.

Fabrication et distribution sous contrôle

Le circuit de distribution du cahier scolaire subventionné fait également l'objet d'un suivi.

Les fabricants vendent ces cahiers exclusivement aux grossistes, qui se chargent ensuite d'approvisionner les librairies.

Le ministère du Commerce reçoit quotidiennement les listes des ventes, comprenant notamment les catégories de cahiers commercialisées ainsi que les noms et adresses des grossistes.

Le contrôle porte également sur les factures de vente des grossistes aux librairies ainsi que sur la commercialisation au détail.

Le cahier subventionné ne peut pas être vendu au prix d'un cahier non subventionné. La mention indiquant qu'il s'agit d'un « cahier numéroté subventionné », ainsi que son prix officiel, doivent obligatoirement figurer sur la couverture.