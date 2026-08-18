Sénégal: Patrick Vieira, nouveau sélectionneur des Lions (FSF)

Dakar — La Fédération sénégalaise de football (FSF) a annoncé, mardi, la nomination du technicien franco-sénégalais Patrick Vieira comme nouveau sélectionneur des Lions du football, confirmant une information rapportée par plusieurs médias.

La FSF précise, dans un communiqué, que la date, de la présentation officielle du nouveau sélectionneur des Lions et les prochaines étapes de son installation feront l'objet d'une communication ultérieure.

Patrick Vieira succède ainsi à Pape Thiaw dont le contrat a été résilié par la Fédération sénégalaise de football en mi-juillet dernier.

A 50 ans, Vieira, né à Dakar, hérite d'une sélection sénégalaise en phase de reconstruction, après la campagne compliquée au Mondial aux Etats-Unis, au Mexique et au Canada.

L'équipe du Sénégal a été éliminée en 16es de finale par la Belgique (2-3).