Sénégal: Kaolack - Ibrahima Sy annonce un projet d'hôpital de niveau 3

Kaolack — Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Ibrahima Sy, a fait état mardi de l'ambition du gouvernement de construire un hôpital de niveau 3 dans la région de Kaolack (centre), afin de renforcer durablement l'offre de soins.

"Nous avons l'ambition de construire un hôpital de niveau 3 qui, je l'espère, verra bientôt le jour au niveau de la cité religieuse de Kaolack", a-t-il déclaré.

Ibrahima Sy s'exprimait à la gouvernance de Kaolack, à l'occasion de la revue du dispositif de couverture sanitaire du Gamou, prévu le 25 août prochain dans plusieurs foyers religieux de la région.

Selon lui, la réalisation de cette infrastructure s'inscrit dans une dynamique de renforcement des investissements dans le secteur de la santé, particulièrement à Kaolack, où "l'offre de soins doit quand même être très renforcée".

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Le ministre a également annoncé l'arrivée prochaine de deux ambulances destinées au département de Nioro, afin de renforcer les moyens logistiques dédiés à la prise en charge des populations.

Il a, par ailleurs, salué les efforts du centre hospitalier régional El Hadji Ibrahima Niass de Kaolack pour améliorer son plateau technique, grâce notamment aux investissements réalisés pour notamment améliorer les services de son bloc opératoire. Ces investissements concernent également le service réanimation, la néonatologie, la stérilisation centrale et les banques de sang.

"Ces investissements contribuent à renforcer l'offre de soins et à améliorer la prise en charge des populations", a-t-il souligné.

Ibrahima Sy a également annoncé un renforcement ciblé des capacités du centre de santé de Médina Baye, avec notamment le renouvellement de son plateau de chirurgie, de ses équipements dentaires et de son matériel de soins.

Il a insisté sur la nécessité de standardiser la carte sanitaire nationale en dotant les centres de santé de plateaux techniques répondant aux normes, partout sur le territoire, afin de promouvoir les soins de santé primaires.

Le ministre a aussi évoqué la finalisation de plusieurs centres de santé, notamment ceux de Gandiaye et Kasnack, dans le cadre du renforcement du réseau sanitaire régional.

"Chaque année, le ministère déploie d'importants moyens humains, logistiques et techniques afin d'assurer la sécurité sanitaire des fidèles lors du Gamou, dans un esprit de responsabilité, de solidarité et d'anticipation", a rappelé Ibrahima Sy.

Il a souligné que cette mobilisation permet notamment de mieux organiser les postes avancés, de sécuriser les circuits de prise en charge, d'assurer une meilleure coordination avec les services d'hygiène et de soutenir l'action des équipes déployées sur le terrain.

La région de Kaolack se prépare à accueillir d'importants flux de fidèles à l'occasion du Gamou, prévu le 25 août prochain à Médina Baye, Léona Niassène, Léona Kanène, Famille Dème et Touba Ndorong.