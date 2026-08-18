Sénégal: Code du travail - Abdou Mbow préconise une concertation approfondie avant toute réforme

Dakar — Le député Abdou Mbow a plaidé, mardi, pour une concertation approfondie entre le gouvernement et les organisations syndicales avant l'adoption de nouvelles réformes du Code du travail et du Code de la sécurité sociale, dont des projets de loi ont été soumis le même jour à l'examen de l'Assemblée nationale.

"Ces textes sont d'une importance capitale et doivent faire l'objet d'énormément d'échanges et de discussions avec les syndicalistes", a-t-il déclaré lors de son intervention à l'Assemblée nationale, au cours de l'examen des projets de loi n°15/2026 portant Code du travail et n°16/2026 portant Code de la sécurité sociale.

Le gouvernement était représenté à cette séance par le ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Réforme du Service public, Mamadou Lamine Dianté, et son homologue de la Communication et des Relations avec les Institutions, porte-parole du gouvernement, Bacary Sarr, assistés de leurs collaborateurs.

Abdou Mbow a rappelé avoir interpellé le ministre du Travail, en commission, sur les discussions qu'il a eues à ce sujet avec les organisations syndicales.

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Selon lui, le ministre a fait état de quatre rencontres qu'il a tenues avec les syndicalistes sur cette question, alors que ces derniers soutiennent que celles-ci portaient principalement sur le Pacte de stabilité sociale et non directement sur ces deux projets de loi.

Préoccupations autour du CDD

Abdou Mbow a insisté sur les dispositions relatives au contrat à durée déterminée (CDD), rappelant, sur ce point, qu'un amendement présenté par un parlementaire avait été accepté.

Il a toutefois fait état des préoccupations exprimées par les organisations syndicales concernant la durée du CDD et ses modalités de renouvellement.

Selon leur interprétation, "la nouvelle rédaction pourrait permettre, avec le renouvellement, d'atteindre une durée globale pouvant aller jusqu'à quatre ans", a-t-il rapporté.

"Puisque le texte avait été retiré et renvoyé en commission, il fallait donner le temps d'échanger avec les syndicats", a déclaré le parlementaire. Il estime que ces projets de loi ne devraient pas être examinés "dans la précipitation", compte tenu de leur impact sur les droits et la protection des travailleurs.

"Entre l'Etat, le travailleur et l'employeur, le plus vulnérable, c'est le travailleur", a-t-il fait valoir.

Les travailleurs licenciés

Le député a, par ailleurs, évoqué la situation de travailleurs licenciés dans plusieurs structures publiques et parapubliques, dont des agents qui opéraient dans des structures aéroportuaires.

"Il faut voir ces travailleurs, échanger avec eux et essayer de régler le problème", a-t-il déclaré.

Abdou Mbow a enfin appelé le gouvernement à donner davantage de contenu aux engagements pris dans le cadre du Pacte de stabilité sociale et à accélérer le dialogue avec les organisations syndicales.

"Le pays va mal et le travail va mal", a-t-il lancé, invitant les autorités à apporter des réponses aux préoccupations du monde du travail.