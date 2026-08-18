Afrique: Tournoi qualificatif de la CAN U17 - Le tirage au sort prévu jeudi

Dakar — Le tirage au sort du tournoi qualificatif de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) des moins de 17 ans de l'Union des Fédérations ouest-africaines Zone A (UFOA-A) va se dérouler jeudi, à partir de 14 heures, a-t-on appris de source officielle.

La cérémonie sera retransmise en direct sur la chaîne de la Confédération africaine de football (CAF), ajoute la source.

Le Sénégal abrite, du 7 au 20 septembre 2026, le tournoi U17 de l'UFOA-A dont les Lionceaux sont détenteurs du trophée.

Les U17 du Sénégal sont aussi les champions d'Afrique en titre et vont disputer la Coupe du monde de la catégorie en octobre prochain au Qatar.