Sénégal: Une subvention de 20 millions CFA aux ASC de la commune de Richard-Toll

18 Août 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Saint-Louis — Les Associations sportives et culturelles (ASC) de Richard-Toll ont reçu du maire de cette collectivité du département de Dagana (nord) une subvention d'un montant total de 20 millions de francs CFA.

Selon la cellule de communication de la dite commune, en accordant cette subvention, le maire Amadou Mame Diop a lancé un appel aux jeunes pour le respect des principes du sport basé sur le fair-play.

Il les a invités à bannir la violence et promis d'accompagner de manière générale la jeunesse de Richard-Toll et toutes les disciplines pratiquées dans la commune.

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