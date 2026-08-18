Afrique de l'Ouest: Quarante-deux migrants partis de la Gambie secourus au large de la Mauritanie (Garde-côtes)

Dakar — Quarante-deux migrants originaires de la Gambie et du Sénégal, dont des femmes et des enfants, ont été secourus, dimanche soir, par les garde-côtes mauritaniens alors que leur embarcation dérivait, ont annoncé les autorités locales dans un communiqué parvenu mardi à l'APS.

"Les forces des garde-côtes mauritaniennes ont réussi, dans la soirée du dimanche 16 août 2026, à secourir et à prendre en charge une embarcation en provenance de Gambie, transportant 42 personnes candidates à l'immigration clandestine", rapporte le communiqué, citant les garde-côtes mauritaniens.

Le groupe était composé "de dix personnes originaires du Sénégal et de 32 personnes originaires de Gambie, dont quatre femmes, dont une enceinte, et trois enfants", précise le texte.

L'embarcation a été secourue au large de Nouadhibou, après avoir rencontré un problème de moteur, a déclaré à l'AFP un responsable des garde-côtes, précisant que le bateau a été tracté jusqu'au port de cette ville.

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"Les personnes secourues ont été prises en charge conformément aux procédures légales et humanitaires en vigueur, en leur fournissant l'assistance nécessaire", ont ajouté les garde-côtes.

Au cours des derniers mois, des centaines de migrants, pour la plupart originaires d'Afrique de l'Ouest, ont été secourus au large des eaux mauritaniennes.

Des milliers de personnes originaires d'Afrique de l'Ouest, en majorité des jeunes, tentent, depuis des années, de rallier l'Europe depuis les côtes de leurs pays en empruntant la périlleuse route de l'Atlantique, principalement via l'archipel espagnol des Canaries, à bord d'embarcations de fortune et souvent surchargées.