Addis Ababa — « La faction illégale du TPLF expose la jeunesse de la région du Tigray à l'exploitation afin de servir les objectifs destructeurs du régime érythréen, de la Shaebia et de l'Égypte », a déclaré le colonel Gebrewahid Hailu.

Dans une interview exclusive accordée à l'ENA, le colonel Gebrewahid, ancien officier des Forces de défense nationale éthiopiennes, a déclaré que cette faction avait fait subir de graves souffrances à la population du Tigray tout en poursuivant des objectifs politiques et militaires servant des intérêts extérieurs plutôt que le bien-être de la population de la région.

Il a désigné l'Égypte et la Shaebia comme les principales forces derrière la coalition anti-éthiopienne « Tsimdo », présentant la faction illégale du TPLF comme un instrument exécutant les directives d'acteurs extérieurs cherchant à affaiblir l'Éthiopie.

Le colonel Gebrewahid a en outre déclaré que les activités de cette faction, menées en alliance avec des éléments extrémistes nationaux et des adversaires extérieurs, visent à déstabiliser l'Éthiopie.

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Selon lui, les actions de ce groupe sapent la paix et font dérailler les efforts de développement.

Il a rappelé que l'accord de paix de Pretoria constituait une étape décisive vers la fin du conflit et la satisfaction des aspirations de paix et de développement de la population du Tigray.

Il a toutefois déclaré que la faction illégale faisait obstruction à la mise en oeuvre de l'accord et cherchait à imposer son propre contrôle autoritaire sur la région.

Le colonel Gebrewahid a déclaré que la population du Tigray subissait les conséquences de ces agissements, notamment à travers le recrutement forcé de jeunes à des fins militaires.

Il a rappelé que des organisations internationales et des groupes de défense des droits de l'homme, notamment Human Rights Watch et l'Union européenne, avaient exprimé leur profonde inquiétude face aux informations faisant état d'une conscription militaire forcée, du recrutement d'enfants et d'un décret de mobilisation coercitif mis en oeuvre par les autorités de la région éthiopienne du Tigray.

Le colonel Gebrewahid a déclaré que cette campagne de recrutement provoquait une profonde détresse parmi les familles et les mères du Tigray.

Ceux qui s'opposent à cette pratique sont exposés à des arrestations arbitraires, des enlèvements et d'autres formes de mauvais traitements.

L'ancien officier de la défense a en outre fait valoir que de telles actions violaient la Constitution éthiopienne, portaient atteinte à l'intérêt général et allaient à l'encontre de l'esprit et des objectifs de l'accord de paix de Pretoria.

Il a également établi un parallèle entre les pratiques de recrutement forcé présumées de cette faction et ce qu'il a qualifié de pratiques coercitives de longue date de la Shaebia, affirmant que le groupe au pouvoir en Érythrée avait soumis sa propre population, ainsi que les Éthiopiens et le peuple du Tigray, à la répression et aux déplacements forcés.

Le colonel Gebrewahid a souligné que la Shaebia exploite le conflit dans le nord de l'Éthiopie pour infliger des souffrances à la population du Tigray, et qu'il considère la relation entre la faction illégale du TPLF et la Shaebia, sous la bannière « Tsimdo », comme une alliance préjudiciable à l'intérêt général.

Il a déclaré que le fait que cette faction traite les enfants et les jeunes comme des instruments de guerre témoigne d'un mépris pour leur vie, leurs aspirations et leur avenir, arguant que les jeunes devraient au contraire se voir offrir des opportunités d'éducation, d'emploi et de développement.

Selon le colonel Gebrewahid, les dirigeants de cette faction illégale continuent d'agir au service d'intérêts extérieurs, tout en faisant preuve de peu de considération pour les difficultés auxquelles est confrontée la population du Tigray.

Il a déclaré que les enlèvements présumés et le recrutement forcé de jeunes arrachés à leurs familles témoignaient du mépris de cette faction pour le bien-être et les droits de la population de la région.

Le colonel Gebrewahid a ajouté que l'opposition croissante de la population du Tigray aux actions de cette faction reflète un rejet de plus en plus marqué de ce qu'il a qualifié de programme politique destructeur.

Il a également appelé à des efforts soutenus pour libérer la population de toute contrainte et rétablir la paix, la stabilité et une gouvernance responsable dans la région.