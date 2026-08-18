Afrique: Ouverture de la 5e édition du Carrefour international d'anesthésie, réanimation et urgences à Lubumbashi

La 5e édition du Carrefour international d'anesthésie, réanimation et des urgences (CIARU) s'est ouverte lundi 17 août, à Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga. Pendant trois jours, des spécialistes de santé de la RDC, d'Afrique du Sud, de France et d'autres pays échangent sur l'amélioration de la prise en charge des urgences médicales.

Placée sous le thème « Urgences vitales, épidémies majeures et technologies innovantes : synergie pour une prise en charge innovante et résilience face à la résurgence d'Ebola », cette 5e édition réunit des professionnels de différents domaines de la santé.

Les participants abordent notamment la réanimation des patients en état de choc critique, la prise en charge du choc septique et des cas d'Ebola, ainsi que la chirurgie d'urgence.

Réduire les délais de prise en charge

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Les travaux portent également sur l'optimisation de la prise en charge préhospitalière et sur les défis logistiques auxquels sont confrontés les services d'urgence.

Selon le coordonnateur du CIARU, Dr Foreman Mabala, l'objectif est notamment de réduire les délais de prise en charge médicale, d'améliorer la sécurité des patients et de faciliter l'accès aux soins critiques.

Les organisateurs misent également sur les innovations technologiques et une meilleure organisation des services afin de renforcer la capacité des structures sanitaires à répondre aux situations d'urgence et aux épidémies majeures.

Au cours de ces trois jours d'échanges, les participants doivent partager leurs expériences et réfléchir à des solutions adaptées aux défis actuels des systèmes de santé.