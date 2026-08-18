Congo-Kinshasa: La société civile exige l'arrêt immédiat de constructions jugées « illégales » dans le parking public à Beni

La société civile de Kasindi-Lubirigha, commune rurale située à 90 kilomètres de la ville de Beni (Nord-Kivu), s'oppose à l'exécution de travaux de construction sur le site du parking public du quartier Congo ya Sika, à la lisière du Parc national des Virunga.

Cette structure citoyenne dénonce l'occupation progressive de cet espace domanial et exige la suspension des chantiers engagés par l'autorité municipale.

Les travaux contestés interviennent alors qu'une décision du gouvernement provincial interdit toute construction dans cette zone, où un différend foncier fait encore l'objet de concertations associant notamment l'Institut congolais pour la conservation de la nature (ICCN).

Selon le rapporteur de la société civile locale, Paul Zaidi, la destination initiale du terrain a été détournée au profit d'infrastructures privées, citant l'érection de Un bâtiment de plusieurs étages à la place d'aménagements sanitaires publics initialement annoncés.

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Enjeu pour une cité transfrontalière

Positionnée comme un point de passage stratégique entre la République démocratique du Congo et l'Ouganda, la cité de Kasindi requiert le maintien d'infrastructures de stationnement et de transit adaptées aux flux commerciaux.

La société civile appelle au respect de la réglementation foncière et des décisions de l'autorité provinciale.

L'autorité municipale de Kasindi-Lubirigha n'a pas réagi à ces accusations.