Congo-Kinshasa: Après 23 ans d'arrêt, le bac Epamba reprend du service entre la Lomami et le Haut-Lomami

Après 23 années de paralysie, le bac Epamba, qui relie les provinces de la Lomami et du Haut-Lomami sur la rivière Lomami, a repris du service. L'embarcation a été remise en circulation le week-end dernier lors d'une cérémonie présidée par le gouverneur de la Lomami.

Cette remise en service met fin, pour l'instant, au recours aux pirogues artisanales pour traverser la rivière, avec les risques que cela comportait pour les populations riveraines.

Le bac Epamba était à l'arrêt depuis 23 ans. Sa remise en service a été rendue possible grâce à l'installation d'un nouveau câble et au remplacement de plusieurs pièces défectueuses.

Pour les habitants du village d'Epamba, situé à environ 120 kilomètres de Kabinda, et ceux de Mpanda Kalengyeyi, dans le Haut-Lomami, cette reprise du trafic constitue un soulagement.

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Les populations des deux rives ont participé à la cérémonie d'inauguration, saluant le rétablissement de cette liaison qui facilite leurs déplacements et leurs activités économiques.

Fin du recours aux pirogues artisanales

Pendant les années d'interruption du bac, les habitants devaient recourir à des pirogues artisanales pour traverser la rivière Lomami.

Cette situation exposait notamment les agriculteurs, les pêcheurs et les autres usagers aux risques d'accidents et de chavirement.

L'arrêt du bac avait également des conséquences sur l'économie locale. L'évacuation des productions agricoles, notamment le maïs, le manioc, les arachides et les haricots, ainsi que des produits de la pêche, était devenue difficile.

Un nouvel élan pour les échanges commerciaux

Avec la reprise de la traversée, les autorités et les habitants espèrent une relance des échanges commerciaux entre les deux provinces.

La circulation des marchandises devrait notamment faciliter l'acheminement des produits agricoles et de la pêche vers plusieurs centres de consommation, dont Kabinda, Ngandajika et Kabwe.

La remise en service du bac Epamba, rendue possible avec l'appui d'un député national, est ainsi perçue comme un levier pour désenclaver les communautés riveraines et soutenir l'économie locale.