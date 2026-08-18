Congo-Brazzaville: Toujours attendus

Les candidats au Brevet d'études du premier cycle sont dans l'expectative. Ils attendaient les résultats de l'examen avant les festivités du 66e anniversaire de l'indépendance, le 15 août. Une attente liée au fait que la délibération de l'ensemble des examens d'État intervient d'habitude mi-août.

En réalité, aucun texte réglementaire ne fixe la date de publication des résultats des examens d'État tant pour l'enseignement général que pour l'enseignement technique et professionnel. En revanche, pour la session de cette année, la délibération semble prendre un peu plus de temps.

Les marchands d'illusions ont ainsi trouvé l'occasion de diffuser sur les réseaux sociaux de fausses informations allant jusqu'à annoncer l'annulation pure et simple du Brevet 2026, créant une grande confusion. Les internautes aguerris n'ont cependant pas oublié que sur ces plateformes de communication, la plupart du temps, l'intox se répand comme une trainée de poudre.

Les autorités compétentes ont rassuré en appelant les candidats au calme, à la patience. Les résultats finiront par être publiés d'autant plus que l'on est à quelques semaines de la prochaine année scolaire 2026-2027.

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Néanmoins, les 139 997 candidats veulent savoir lesquels d'entre eux entreront au lycée dès le mois d'octobre prochain pour s'organiser. Ils attendent avec une certaine angoisse.