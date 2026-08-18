Congo-Brazzaville: Réserve de Lésio-Luna - Une saisie importante d'armes et de munitions chez un braconnier

Le 13 août, six armes à feu ont été trouvées chez un homme suspecté d'être le chef d'une bande de braconniers, dans le village de Yono, situé dans le district d'Odziba, département du Djoué-Léfini.

L'homme en fuite avait chez lui quatre fusils de calibre 12, un PMK et un pistolet. On a aussi saisi seize chargeurs et un sac avec quatre cent soixante-neuf munitions. L'opération a été réalisée par la police et les éco-gardes de la réserve naturelle de Lésio-Luna, avec l'aide technique du Projet de soutien à l'application des lois sur la faune sauvage.

Le suspect, apparemment un militaire, a été dénoncé par ses deux complices arrêtés par les éco-gardes, le 3 juin dernier, dans la réserve. Ces complices portaient une grande quantité de viande d'hippopotame, une espèce protégée. Ils ont été jugés et condamnés le 21 juillet par le tribunal de grande instance de Brazzaville.

L'objectif de la venue des forces de l'ordre dans le village Yono était de capturer le chef présumé de ces braconniers qui opéraient dans la réserve. N'ayant pas été chez lui lors de la descente de la police, il est toujours recherché pour être arrêté et traduit en justice.

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Les armes et les munitions saisies sont actuellement gardées au commissariat de police du district d'Odziba, pour servir de preuves que cet homme en fuite est impliqué dans des activités illégales dans ladite réserve. S'il est arrêté, il pourrait être accusé de possession illégale d'armes et de munitions, de braconnage et destruction de la zone protégée. Ces accusations pourraient lui valoir une peine de prison et des amendes, selon la loi.

La confiscation de ces armes et munitions, ainsi que l'arrestation des suspects de braconnage, sont rendues possibles grâce aux patrouilles régulières faites par les gardiens de la réserve naturelle de Lesio-Luna. Ces actions ont pour objectif de protéger la diversité des espèces.

En effet, le braconnage et le commerce illégal des produits d'animaux sauvages mènent à l'érosion de nombreuses espèces dans le monde. Le Congo a la volonté de sauvegarder ses animaux et se déclare prêt à punir sévèrement toute infraction aux règles qui protègent les espèces, surtout celles qui sont en danger d'extinction.