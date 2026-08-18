Congo-Brazzaville: Département du Djoué-Lefini - Quatre personnes arrêtées dans la réserve d'Odziba

Les opérations visant à appréhender des braconniers se poursuivent dans la réserve naturelle de Lésio-Luna, localité située dans le district d'Odziba, département du Djoué-Lefini. Le 11 août, quatre individus soupçonnés de braconnage ont été pris sur le fait dans cette zone protégée.

Les quatre individus étaient munis d'un fusil de calibre 12 et des cartouches faites maison. Ils devront s'expliquer devant la justice car, il est formellement interdit de pénétrer, de pêcher ou de chasser dans une zone protégée sans autorisation.

Ces personnes, âgées de 31 à 46 ans, ont été arrêtées par les éco-gardes de la réserve de Lésio-Luna. Elles sont actuellement au poste de police d'Odziba pour les besoins de l'enquête. Le Projet d'appui à l'application de la loi sur la faune sauvage collabore avec les autorités pour fournir un soutien technique dans ce dossier. Cette arrestation s'inscrit dans le cadre des patrouilles habituelles des éco-gardes de la réserve.

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Pour rappel, le 3 juin dernier, deux braconniers avaient déjà été interpellés dans cette même réserve. Ils transportaient une quantité importante de viande d'hippopotame fumée, une espèce pourtant strictement protégée. Ils ont été condamnés le 21 juillet 2026 par le tribunal de grande instance de Brazzaville.

Selon une source proche du dossier, ces quatre personnes arrêtées seront aussi présentées au procureur pour répondre de leurs actes. Elles seront jugées pour être entrées, avoir pêché et chassé dans une zone protégée sans l'accord de l'administration forestière. Elles risquent des peines de prison et des amendes prévues par la loi.

Le gouvernement congolais, tout comme ceux qui s'investissent dans la protection des espèces animales, s'inquiète sérieusement des lourdes conséquences du braconnage et du commerce illégal d'animaux sauvages. Ces activités mènent à la disparition de nombreuses espèces à travers le monde. Signalons que le Congo veut protéger sa faune sauvage et compte bien punir sévèrement ceux qui ne respectent pas les lois conçues pour préserver les espèces, en particulier celles qui risquent de disparaître.