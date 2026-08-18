Congo-Brazzaville: Commémoration - Un hommage à Tchicaya U Tam'si le 29 août à Brazzaville

Les amoureux de la littérature se donnent rendez-vous, le 29 août, aux ateliers Sahm à Brazzaville, pour célébrer ensemble l'héritage vivant de l'écrivain congolais, poète, dramaturge, Tchicaya U Tam'si.

L'hommage à l'une des plus grandes figures de la littérature congolaise et francophone, Tchicaya U Tam'si, se fera autour de son oeuvre « La source », une réflexion profonde sur l'identité, l'origine et le devenir. Il sera organisé dans le cadre du projet "To tanga buku", Libr'ensemble, porté par Les Ateliers Sahm et l'association Artères. À cette occasion, dix artistes présenteront des créations inédites inspirées de cette oeuvre. L'événement marquera également le lancement du Club de lecture, en partenariat avec Oasis Livresque, afin de prolonger les échanges et la découverte des grandes oeuvres littéraires.

Les organisateurs invitent les artistes, les partenaires ainsi que le public à prendre part à cette journée d'hommage. L'entrée est libre.

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De son vrai nom Gérald-Félix Tchicaya, il prend en 1957 le pseudonyme de U Tam 'si (Qui signifie, en langue vili, celui qui parle pour son pays). Il est né le 25 août 1931, en République du Congo, et mort le 22 avril 1988, à Bazancourt (Oise), en France. Tchicaya U Tam'si est considéré comme l'un des grands poètes du continent africain. Cette année, il devrait totaliser 95 ans.