Congo-Brazzaville: Commémoration - Un hommage à Tchicaya U Tam'si le 29 août à Brazzaville

18 Août 2026
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Rosalie Tsiankolela Bindika

Les amoureux de la littérature se donnent rendez-vous, le 29 août, aux ateliers Sahm à Brazzaville, pour célébrer ensemble l'héritage vivant de l'écrivain congolais, poète, dramaturge, Tchicaya U Tam'si.

L'hommage à l'une des plus grandes figures de la littérature congolaise et francophone, Tchicaya U Tam'si, se fera autour de son oeuvre « La source », une réflexion profonde sur l'identité, l'origine et le devenir. Il sera organisé dans le cadre du projet "To tanga buku", Libr'ensemble, porté par Les Ateliers Sahm et l'association Artères. À cette occasion, dix artistes présenteront des créations inédites inspirées de cette oeuvre. L'événement marquera également le lancement du Club de lecture, en partenariat avec Oasis Livresque, afin de prolonger les échanges et la découverte des grandes oeuvres littéraires.

Les organisateurs invitent les artistes, les partenaires ainsi que le public à prendre part à cette journée d'hommage. L'entrée est libre.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

De son vrai nom Gérald-Félix Tchicaya, il prend en 1957 le pseudonyme de U Tam 'si (Qui signifie, en langue vili, celui qui parle pour son pays). Il est né le 25 août 1931, en République du Congo, et mort le 22 avril 1988, à Bazancourt (Oise), en France. Tchicaya U Tam'si est considéré comme l'un des grands poètes du continent africain. Cette année, il devrait totaliser 95 ans.

Lire l'article original sur Les Dépêches de Brazzaville.

Tagged:
Copyright © 2026 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.