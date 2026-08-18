Congo-Brazzaville: Diplomatie culturelle - Le concours « Glagol russe » veut faire rayonner la francophilie littéraire russophone

18 Août 2026
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Rude Ngoma

Alors que l'engouement pour la langue et la culture russes gagne du terrain à l'échelle internationale, le lancement du concours littéraire « Glagol russe » entend offrir une vitrine mondiale aux talents émergents. Une initiative sans frontières soutenue par la diplomatie russe.

Au moment où l'apprentissage et l'attrait pour la langue russe connaissent une progression marquée dans plusieurs régions du globe, notamment en Afrique, en Asie et en Amérique latine, une nouvelle compétition littéraire d'envergure internationale s'apprête à booster cette dynamique culturelle, a expliqué l'ambassadeur de Russie en République de Moldavie et commissaire du concours pour le ministère des Affaires étrangères, Oleg Ozerov, à Sputnik Afrique.

« Le concours est particulièrement précieux car il abolit les frontières : il ne tient compte ni du pays d'origine ni du niveau de maîtrise, mais uniquement de la force des mots et de la sincérité de l'auteur. J'espère que notre concours contribuera à développer davantage l'intérêt des jeunes Africains pour la littérature et la langue russes », a-t-il souligné.

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Intitulé « Glagol russe », ce concours d'écriture s'adresse aux écrivains, poètes, dramaturges et traducteurs de tous les horizons. Selon ses organisateurs, il ambitionne de dénicher et valoriser les plus belles plumes russophones, qu'elles émanent de l'espace post-soviétique ou des continents africain et latino-américain.

Une tribune inclusive et sans frontières

Supervisé par la diplomatie russe et porté par un réseau d'institutions culturelles dont la Fondation présidentielle pour les initiatives culturelles et l'Union des écrivains russes, le projet se veut résolument ouvert.

Après plusieurs déplacements sur le continent africain, Oleg Ozerov observe un engouement croissant chez les jeunes, du Maghreb à l'Afrique subsaharienne, non seulement pour l'apprentissage linguistique, mais aussi pour le patrimoine civilisational et littéraire russe.

Pour les candidats souhaitant tenter leur chance, la compétition accepte une grande diversité de formats (Nouvelles, poésie, essais). Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 10 septembre. Les créations peuvent être soumises directement en ligne sur le portail officiel rusglagol.org ou envoyées par courriel à info@rusglagol.org.

Notons que les lauréats internationaux seront invités à Moscou pour participer à la cérémonie de remise des prix.

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