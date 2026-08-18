Congo-Brazzaville: Initiative - La jeunesse de Bouemba rassemblée autour du sport

Dans le cadre des festivités de l'indépendance du Congo, le ballon rond et le nzango ont occupé le devant de la scène, le 11 août, dans le département des Plateaux, précisément à Bouemba. Au-delà des résultats, l'initiative mettait l'accent sur la convivialité et les rencontres entre jeunes.

À l'occasion de son séjour dans le district de Bouemba, Rudy Stéphen Mpiere Ngouamba, secrétaire fédéral chargé du sport, du civisme et de la jeunesse au sein du Parti congolais du travail dans le département des Plateaux et président d'honneur de la Fondation coeur Angélique, a donné le coup d'envoi de deux tournois destinés à réunir les jeunes autour de la pratique sportive, en présence du sous-préfet, chef de district de Bouemba, Aymar Silvère Obambi.

La compétition de football a débuté par une rencontre entre Bouanga et Bouemba, soldée par un score vierge. Au nzango, l'équipe de Ndolo s'est imposée face à Bouemba sur le score de 4 à 100. Au total, vingt équipes de football et trente de nzango sont engagées dans les différents matches. Elles ont toutes reçu des équipements sportifs.

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Pour Mpiere Ngouamba Rudy Stéphen, le sport constitue un espace privilégié de « la cohésion sociale, la convivialité » et les retrouvailles. Il estime que ces moments permettent à la population de se rassembler et de partager, tout en contribuant à mieux faire connaître les potentialités du district. Dans le même élan, Roger Mban, chef du village Bouemba, a déclaré : « Nous sommes satisfaits pour cette ambiance autour des activités sportives qui réunissent la population et surtout les jeunes ».

Be même, les athlètes n'ont pas tari d'éloges l'initiative des organisateurs. Pascaline Ngambala, capitaine de l'équipe de nzango de Ndolo, a souhaité que de telles rencontres se multiplient pour renforcer la cohésion entre femmes dans le département des Plateaux.

Notons que cette journée sportive s'est inscrite dans une dynamique locale où le football et le nzango servent davantage de points de rencontre. Dans un contexte où la jeunesse constitue une partie importante de la population, ces activités offrent un cadre de loisirs, de compétition et de partage, tout en encourageant l'esprit d'équipe et le respect des règles de vie en société.