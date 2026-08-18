Congo-Brazzaville: Port de Pointe-Noire - Des équipements cent pour cent électriques attendus au Môle Est

Dans le cadre de la construction de son nouveau terminal à conteneurs, Congo Terminal, filiale d'Africa Global Logistics (AGL), va acquérir cinq portiques de quai, quinze portiques de parc électriques, trente tracteurs portuaires électriques ainsi que plusieurs engins de levage frontal destinés au fonctionnement de la nouvelle plateforme.

La construction du nouveau terminal s'inscrit dans une démarche d'amélioration de la performance environnementale du PAPN. L'objectif est d'accompagner la croissance du trafic conteneurisé, tout en favorisant l'utilisation des équipements de manutention à motorisation électrique.

« Les premières unités seront réceptionnées courant novembre 2026. Cette étape marquera le lancement du déploiement de ce nouveau parc d'équipements et l'introduction des premiers équipements de manutention cent pour cent électriques, dans le cadre d'un projet portuaire en République du Congo », explique Pierre-Louis Sapin, directeur projet Môle Est.

Le Môle Est marque une avancée majeure pour le Congo et la sous-région. A sa mise en service, le terminal deviendra la première plateforme portuaire de la République du Congo exploitée exclusivement avec des équipements de manutention électriques.

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Ce choix technologique vise notamment à réduire les émissions directes associées aux opérations de manutention par rapport à des équipements thermiques équivalents. Il s'inscrit dans l'évolution des attentes des armateurs et des chargeurs engagés dans la réduction de leur empreinte carbone tout en renforçant l'attractivité du PAPN en matière de manutention plus fiable.

Au plan environnemental, le Môle Est entend positionner le Congo comme précurseur de la transition énergétique portuaire en Afrique centrale. Cette avance technologique contribue à renforcer la compétitivité régionale et à sécuriser les chaînes d'approvisionnement des pays enclavés qui dépendent du port pour leurs échanges internationaux.