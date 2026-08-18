Afrique: La Chine - Un modèle ou une source d'inspiration pour le continent

Au moment où le monde connaît une profonde recomposition des rapports de puissance, une évidence s'impose : les modèles traditionnels de développement ne répondent plus, à eux seuls, aux aspirations des peuples africains. Face aux défis de l'industrialisation, de l'emploi des jeunes, de la souveraineté économique et de la transformation structurelle des économies, l'expérience chinoise mérite d'être observée avec lucidité. Non pas pour être reproduite à l'identique, mais parce qu'elle démontre qu'une vision stratégique, portée avec constance pendant plusieurs décennies, peut changer le destin d'une nation.

En moins d'un demi-siècle, la Chine est devenue l'un des principaux moteurs de la croissance mondiale, presque la première puissance économique du monde avec un produit intérieur brut qui talonne celui des Etats-Unis ou parfois le dépasse, selon les sources. Elle est en tête des pays qui déposent plus des brevets d'invention dépassant largement les Etats-Unis et le Japon. Ce succès n'est ni le fruit du hasard ni celui d'une conjoncture favorable. Il repose sur une gouvernance orientée vers les résultats, une planification de long terme, des investissements massifs dans les infrastructures, l'éducation, la recherche scientifique, l'innovation et l'industrialisation. La Chine a surtout démontré qu'il est possible de concilier l'ouverture au monde, le développement économique et l'affirmation de sa souveraineté.

L'Afrique ne peut rester indifférente à cette expérience. Certes, chaque pays possède sa propre histoire, ses institutions, sa culture et ses contraintes. Il serait illusoire de vouloir transposer mécaniquement le modèle chinois sur le continent. En revanche, les principes qui ont permis cette réussite peuvent inspirer les politiques publiques africaines : la stabilité des orientations stratégiques, la priorité accordée au capital humain, la transformation locale des ressources naturelles, le développement des infrastructures et l'innovation comme moteur de compétitivité.

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C'est précisément dans cette logique que s'inscrit le Forum sur la coopération sino-africaine (Focac), devenu au fil des ans l'un des principaux cadres de dialogue entre la Chine et l'Afrique. La coopération ne se limite plus à la construction de routes, de ponts ou de bâtiments administratifs. Elle s'oriente désormais vers des domaines déterminants pour l'avenir du continent : industrialisation, économie numérique, intelligence artificielle, agriculture moderne, santé, énergie, formation professionnelle et recherche scientifique.

Pour le Congo, cette évolution représente une opportunité stratégique majeure. Situé au coeur de l'Afrique centrale et doté d'importantes ressources naturelles, d'un accès à l'océan Atlantique et d'une position géographique privilégiée, le pays dispose d'atouts réels pour devenir une plateforme régionale de production, de transformation et de logistique. Le partenariat stratégique global conclu avec la République populaire de Chine constitue un levier de premier ordre pour atteindre cette ambition.

Les infrastructures réalisées avec l'appui chinois ont déjà contribué à améliorer les capacités économiques nationales. Mais l'enjeu de la prochaine décennie dépasse largement la réalisation d'ouvrages. Il s'agit désormais de bâtir une économie fondée sur la connaissance, la technologie et l'innovation. Le véritable succès de la coopération sino-congolaise se mesurera moins au nombre de kilomètres de routes construites qu'au nombre d'ingénieurs formés, d'entreprises industrielles créées, de chercheurs accompagnés et de jeunes entrepreneurs capables d'innover.

Le Congo gagnerait ainsi à accélérer la mise en place de zones économiques spéciales pleinement opérationnelles, à attirer davantage d'industries de transformation, à développer des centres d'excellence technologique en partenariat avec les universités chinoises et à renforcer les programmes de transfert de compétences. L'expérience de Shenzhen ou d'autres grands pôles industriels chinois montre que la richesse d'une nation repose avant tout sur sa capacité à produire, à innover et à valoriser son capital humain.

Dans un contexte international marqué par les rivalités géopolitiques et les incertitudes économiques, le partenariat sino-africain doit conserver son caractère pragmatique. Il ne s'agit pas d'un choix idéologique, mais d'un choix de développement. Les États défendent avant tout leurs intérêts. L'Afrique doit donc construire avec la Chine une coopération fondée sur le respect mutuel, les bénéfices réciproques et la création de valeur sur le continent.

Le XXIe siècle pourrait être celui de l'Afrique, à condition que le continent fasse le choix de l'industrialisation, de la science, de la technologie et de l'intégration régionale. La Chine prouve qu'aucun destin n'est irréversible lorsque la volonté politique, la discipline collective et la vision stratégique convergent vers un objectif commun.

Pour le Congo, membre actif du Focac et partenaire stratégique de Pékin, le moment est venu de franchir une nouvelle étape. Plus qu'un partenaire financier, la Chine peut être un partenaire de transformation. Plus qu'un investisseur, elle peut être un catalyseur de compétences, d'innovation et de modernisation. En Afrique centrale, le Congo a vocation à jouer un rôle moteur dans cette dynamique, en servant de trait d'union entre les ambitions de coopération sino-africaines et les besoins de développement de la sous-région.

L'expérience chinoise ne constitue donc pas un modèle à copier, mais une source d'inspiration à adapter. Si le Congo sait tirer parti de cette coopération en privilégiant le transfert des technologies, la formation des femmes et des hommes, ainsi que la montée en gamme de son appareil productif, il pourra consolider sa position de pôle de développement en Afrique centrale et contribuer pleinement à l'émergence d'un continent africain plus prospère, plus souverain et davantage acteur de son propre destin.