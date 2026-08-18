Ile Maurice: Un élève de 17 ans agressé et dépouillé

Un élève de 17 ans en Grade 11 au Bhujoharry College a été violemment agressé par trois individus à proximité de la gare routière de Curepipe, vers 17 h 30 ce mardi 11 août alors qu'il rentrait de ses cours particuliers. Selon l'adolescent, l'un des suspects lui aurait lancé «get sa p... la kouma pe marse», avant que les trois individus ne le rouent de coups de poing et de pied.

L'un d'eux aurait ensuite fait main basse sur son portefeuille, contenant Rs 1 500 en différentes coupures ainsi que son laissez-passer d'autobus scolaire. Les deux autres suspects l'auraient agressé à l'aide d'un objet métallique tranchant. Blessé et saignant à la tête, le jeune homme a été secouru par un chauffeur d'autobus de la CNT et conduit au Jawaharlal Nehru Hospital, Rose Belle, où il a été admis le même jour. Il a quitté l'hôpital le 13 août.

L'enquête menée par la DCIU de la Central Division a permis l'arrestation, le 17 août, d'un jeune homme de 18 ans, employé comme cleaner au dépôt de la CNT à Forest-Side. Il aurait reconnu sa participation à l'agression. Deux autres suspects, âgés de 16 et 19 ans, ont également été arrêtés et ont reconnu avoir agressé l'adolescent, tout en niant lui avoir volé les Rs 1 500. Ils ont été positivement identifiés par la victime. Le dossier a ensuite été confié à la CID de Curepipe et l'enquête se poursuit. Les trois suspects, après avoir fourni leurs dépositions, ont été autorisés à partir.