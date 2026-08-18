Ile Maurice: Sept organisations bénéficient du soutien du GEF

Sept organisations de la société civile vont bénéficier de financements du Global Environment Facility (GEF) Small Grants Programme (SGP) pour mener des projets environnementaux à Maurice et à Rodrigues. Les accords ont été signés le jeudi 13 août au siège du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), à Port-Louis.

Cette première série de projets de la huitième phase opérationnelle du programme concerne quatre organisations à Maurice, soit la Marine Megafauna Conservation Organisation, mru2025, l'Association des consommateurs de l'île Maurice (ACIM) et We-Recycle. À Rodrigues, les bénéficiaires sont la Mauritian Wildlife Foundation, l'Association pour le développement de la pêche au thon à Rodrigues et Ter-Mer Rodriguez.

Les projets portent notamment sur la conservation de la biodiversité, la pêche durable et la protection des écosystèmes marins. La gestion des déchets et des produits chimiques, la réduction de la pollution plastique et l'utilisation durable des ressources naturelles figurent également parmi les domaines concernés. Les actions devront être adaptées aux réalités locales et aux besoins des communautés concernées.

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Pour Alka Bhatia, représentante résidente du PNUD à Maurice et aux Seychelles, l'enjeu est aussi de tirer des enseignements des initiatives menées sur le terrain afin d'améliorer les pratiques et d'éclairer les politiques publiques. Selon elle, les actions engagées doivent notamment permettre de restaurer les écosystèmes, de protéger les espèces, de soutenir les moyens de subsistance, de favoriser une alimentation plus sûre et de réduire les déchets plastiques. Elle a aussi encouragé la reproduction des initiatives qui donnent des résultats lorsque les conditions permettent leur mise en oeuvre à plus grande échelle.

Ces nouveaux projets interviennent alors que le GEF entame son neuvième cycle de reconstitution des ressources, couvrant la période 2026-2030. Une enveloppe d'environ USD 3,9 milliards est prévue pour cette période. Ce nouveau cycle accorde notamment une place plus importante aux organisations de la société civile, aux femmes, aux jeunes, aux communautés locales et au secteur privé.

À l'échelle locale, le Small Grants Programme intervient depuis 31 ans. Lancé en 1995, il a permis de financer 207 projets dans plusieurs domaines, notamment la biodiversité, le changement climatique, la dégradation des terres, les eaux internationales, ainsi que la gestion des produits chimiques et des déchets. Certaines initiatives ont contribué à faire évoluer des pratiques ou des politiques, tandis que d'autres ont été reprises dans différentes communautés.

Parallèlement, une allocation de USD 8 millions accordée à travers le System for Transparent Allocation of Resources (STAR) permettra de financer de nouveaux projets dans les domaines de la biodiversité, du changement climatique et de la dégradation des terres.